PalaRescifina, il Comune impegna 610mila euro: obiettivo efficientamento energetico - Tempostretto

Dopo la notizia del concerto di Ligabue a novembre, è caccia agli operatori che completeranno i lavori finanziati con fondi Pon Metro 2014/2020

MESSINA – Una procedura negoziata con cinque operatori economici, sorteggiati dall’elenco formato dopo l’avviso pubblico del 30 maggio 2022. Questa è la via scelta dal Comune di Messina per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico del PalaRescifina, progetto finanziato con i fondi Pon Metro 2014/20 React Eu. Dopo la notizia della riapertura della struttura, che ospiterà una delle tappe del tour nei palazzetti di Ligabue nel novembre 2023, si provvede quindi alla sistemazione di un PalaRescifina troppo spesso non utilizzato nel corso degli ultimi anni e non sempre in condizioni adeguate.

Impegnati 610mila euro

La cifra impegnata è di 610mila e 500 euro, compresi di tasse, con un importo a base d’asta di 555mila euro. Non appena arriveranno i pareri di regolarità contabile che attestano la copertura finanziaria, il provvedimento diventerà esecutivo e la procedura arriverà sul portale appalti. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso.

I fondi stanziati all’interno dell’Asse 6 per il progetto dal nome “Efficientamento energetico immobili impianto sportivo PalaRescifina”, erano pari a 750mila euro. I 555mila sono soltanto per i lavori e i servizi. A questi si aggiungono oltre 66mila euro per programmazione, progettazione, collaudi, consulenze e supporto esterno al Rup, quasi 56mila euro previsti imprevisti sui lavori, spese per pubblicità e contributi Anac e conferimento in discarica, e poco più di 73 mila euro per Iva su lavori e specifiche tecniche.

