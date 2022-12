"Palazzo Verdi via Rossini 33". In scena per l'oratorio di Fondo Fucile - Tempostretto

Appuntamento alle 18 all'auditorium mons. Fasola

Sul palco per aiutare i ragazzi di Fondo Fucile. È quanto si accingono a fare gli attori della compagnia teatrale parrocchiale Lidia Anastasi. Lunedì 12 dicembre alle 18 metteranno in scena all’Auditorium Fasola di via San Filippo Bianchi “Palazzo Verdi via Rossini 33”.

Un’offerta minima di quindici euro per partecipare ad una raccolta di fondi che punta a finanziare le attività dell’oratorio guidato da don Enzo Bugea Nobile. Ad organizzare la Parrocchia San Salvatore in collaborazione con l’istituto polispecialitico Cot. Ad inizio serata, don Enzo, intervistato dal giornalista Emilio Pintaldi, illustrerà i progetti educativi che la parrocchia intende portare avanti per i giovani del quartiere.