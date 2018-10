Nessun taglio ai dirigenti, Carrara confermata per altri due anni

MESSINA. La dirigente Loredana Carrara resterà a Palazzo Zanca per altri due anni. Il suo contratto a tempo determinato, della durata di 3 anni, scadrà a dicembre, ma il sindaco Cateno De Luca ha deciso di trattenerla al Comune di Messina, a dispetto degli sbandierati tagli alle figure dirigenziali.

Palermitana di origine, la Carrara è arrivata in riva allo Stretto in seguito alla selezione avviata dall’ente nel 2015 . Selezione che fu oggetto di numerose polemiche (VEDI QUI).

Dal 2015 ad oggi, Loredana Carrara è stata responsabile dell’Ufficio di Gabinetto del Comune di Messina, sia con l’ex sindaco Renato Accorinti che con l’attuale primo cittadino, il quale ha deciso di confermarle la fiducia.

«La predetta Dirigente - si legge nelle delibera- ha svolto le mansioni con competenza e professionalità, nonché assicurato l’ordinario funzionamento delle strutture dirigenziali delle quale è stata incaricata»

Nel provvedimento approvato dalla giunta De Luca , viene ricordato che al momento al Comune di Messina sono operativi 22 Dipartimenti e ci sono in servizio complessivamente 19 dirigenti: 17 a tempo indeterminato 2 a tempo determinato. Oltre a Loredana Carrara c’è infatti Domenico Zaccone, attuale dirigente ai servizi sociali, anche lui scelto in seguito alla selezione avviata nel 2015 dall’amministrazione Accorinti.

Poche settimane dopo il suo insediamento, De Luca aveva emanato un atto di indirizzo per ridurre a 13 i Dipartimenti comunali a partire da Gennaio 2019, sfruttando la “naturale” riduzione dei dirigenti di Palazzo Zanca anche in vista della scadenza dei contratti dei due dirigenti a tempo determinato (VEDI QUI) . Il nuovo provvedimento va però in direzione opposta. Addirittura, nella delibera viene sottolineato che l’incarico affidato alla Dirigente ha consentito al Comune di sopperire alla carenza di organico…», tanto da ritenere «opportuno accogliere la richiesta di proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della Dirigente dott.ssa Loredana Carrara al fine di assicurare la continuità dell’attività amministrativa e il raggiungimento degli obiettivi posti ai Dipartimenti in atto attribuiti e da attribuire alla stessa».

Secondo indiscrezioni, per la Carrara si spalancheranno presto le porte del Dipartimento dei servizi sociali, dipartimento in cui De Luca ha individuato numerose criticità, denunciando anomalie e circostanze gravissime (VEDI QUI). Zaccone sarà trasferito in un Dipartimento “minore” e a dicembre lascerà Palazzo Zanca.

In virtù della proroga, Loredana Carrara resterà al Comune di Messina fino al 30 dicembre 2020. Il rinnovo del contratto inciderà sulle casse comunali per una spesa complessiva pari ad € 255.159,54 , somme già previste nel bilancio di previsione 2018-2020.

Danila La Torre