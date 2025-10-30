 Palestra Juvara, aggiudicati i lavori di efficientamento energetico

Redazione

giovedì 30 Ottobre 2025 - 09:23

L'importo di aggiudicazione è di 561mila euro

MESSINA – Sono stati aggiudicati i lavori di Efficientamento Energetico della Palestra Juvara, finanziati con fondi del Piano Operativo Pn Metro Plus.

L’obiettivo è quello di trasformare la palestra Juvara in una struttura più confortevole, moderna e sostenibile, allineata agli standard europei per l’uso da parte di tutta la cittadinanza.

“Ma non è tutto – dice l’assessore Francesco Caminiti -. Questo è solo l’inizio di un programma pluriennale di interventi che toccherà altri impianti sportivi e immobili comunali, per un valore complessivo di 20 milioni di Euro. Un impegno concreto che ha portato già risultati ambientali ed energetici tangibili. A breve partiranno anche gli appalti per l’efficientamento di altri due importanti impianti sportivi”.

