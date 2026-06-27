Pallanuoto, l’Unime U16 sconfitta in finale nazionale “Allievi C”

Il cammino dell'Unime si ferma in finale contro Salerno, ma c'è grande soddisfazione per il risultato raggiunto con cinque vittorie consecutive

Lo splendido cammino dei giovani universitari, l’Under16 dell’Unime di pallanuoto, ha visto i ragazzi allenati da mister Rodic raggiungere la finale nazionale nella 2ª edizione “Allievi C”. Purtroppo nell’atto conclusivo i grigio-azzurri sono stati sconfitti 15-7 dalla Polisportiva Club Nautico Salerno.

Il cammino dell’Unime era iniziato con un tris nel girone, tre vittorie che l’hanno portata ad un turno facile nei quarti di finale, superando 13-8 Varese Olona Nuoto ultima nell’altro girone, per poi rigiocare contro Libertas Rari Nantes Perugia in semifinale, superata 10-6.

Finale tra Salerno e Unime

In finale lo scontro tanto atteso tra le due squadre fin lì imbattute, l’Unime e Salerno che aveva vinto tutte e tre le partite del girone e poi ovviamente i quarti di finale e la semifinale nella giornata di giovedì. Venerdì si è giocato l’atto conclusivo che ha visto prevalere i campani per 15-7.

Tra le file degli universitari in acqua in finale Gennaro, Merlo, La Fauci, Bonfiglio, Barbaro, Maffa, Crea, Donato, Bonfato, Carmignani, De Gregorio, Merenda, Platania, Fermando. La partita resta in equilibrio nel primo quarto (3-3) poi i salernitani scappano via sul 7-4 e gestiscono il vantaggio nel terzo periodo (3-2) salvo poi riallungare (5-1) in modo deciso negli ultimi otto minuti.