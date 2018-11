S. Teresa Volley-Aprilia, scontro al vertice al Palabucalo

S. TERESA. Sarà il primo scontro al vertice di una lunga stagione che si profila equilibratissima. Per la quarta giornata di andata del campionato di serie B1 femminile girone D, con inizio alle ore 15.30, al Palabucalo saranno di scena sabato 3 novembre, la Sanitaria Si.Com Prestasì Santa Teresa di Riva che ospiterà le laziali del Giovolley Aprilia. Entrambe le compagini sono al momento imbattute: le locali, che hanno già fruito del turno di riposo, hanno rifilato sonori 3-0 sia al PVG Bari che al Volley Cilento; le ragazze di mister Nino Gagliardi hanno invece sciorinato vittorie sia per 3-0 al Volley Cilento, sia per 3-1 all’ Europea 92 Isernia che per 3-2 contro il Pvg Bari. Gioco forza una delle due compagini continuerà la striscia positiva, l’altra dovrà incappare nella prima sconfitta della stagione.

“Ci siamo allenate bene – ha esordito a tal proposito la palleggiatrice Rebecca Surace. Il turno di riposo toccatoci a questo punto del campionato è stato da tutte noi molto gradito perché abbiamo così avuto la possibilità di perfezionare alcuni movimenti e di amalgamarci ancora di più in vista del prosieguo di stagione”.

Le fa eco la centrale Marlene Ascensao Silva, sempre in doppia cifra in queste due partite d’avvio, che da un lato predica umiltà in vista della gara contro l’Aprilia, dall’altro avverte sensazioni positive perché tutte le ragazze appaiono concentrate e per quanto la riguarda personalmente si è ben allenata e ritiene di stare attraversando un buon momento di forma. “Anche se la forte Deborah Liguori sarà in dubbio tra le laziali, chi la sta sostituendo nel ruolo di banda (la giovanissima Elisa Maria Garofalo) sta facendo benissimo e non la sta facendo rimpiangere”.

Mister Staiti, allenatore in seconda delle rosso-blu, ritiene che il dato statistico riguardante il minor numero di punti subiti che vede le santateresine al primo posto di questa speciale classifica è sicuramente un dato da non sottovalutare ma siamo ancora all’inizio del torneo e ogni gara, anche quella apparentemente più semplice sulla carta, nasconde delle insidie per cui la concentrazione e una mirata preparazione sono alla base sempre per ben figurare.