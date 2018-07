S. Teresa Volley, la centrale Federica Cassone torna a vestire rossoblu

Dopo una stagione trascorsa sempre a Santa Teresa di Riva, ma sponda Amando Volley in B2, fa il suo ritorno fra i colori rosso-blu del Santa Teresa Volley Federica Cassone. Tarantina, classe 1995, ruolo centrale, cm 186, la Cassone è una delle indimenticate protagoniste della vittoria del campionato di serie B1 stagione 2016-17; giungeva infatti nel centro peloritano a campionato in corso in sostituzione di Simona La Rosa trasferitasi a Baronissi.

Queste le dichiarazioni a caldo della centrale pugliese: “Sono davvero contenta di poter fare ritorno nel Santa Teresa Volley in serie B1, la società che due anni fa mi diede la possibilità di conoscere questa meravigliosa cittadina e sono altresì contenta di poter tornare a lavorare con mister Jimenez. Sono pronta a mettermi in gioco e a mostrare le mie qualità tecniche e non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne di squadra. Un saluto a tutta Santa Teresa che in questi due anni mi ha riservato molto affetto”.

La tarantina nonostante la giovane età ha un ricco curriculum avendo militato in numerose squadre dal nord al sud dell’Italia dalle giovanili alla serie B1 categoria in cui ha già militato non solo nel Santa Teresa Volley ma anche nel San Vito dei Normanni nelle stagioni 2013-14 e 2015-16 poco prima di approdare a Santa Teresa.

Un ritorno gradito quello della Cassone in casa Santa Teresa Volley: la ragazza, ovunque abbia giocato, si è sempre distinta oltre che per le sue doti tecniche anche per la serietà negli allenamenti, l’umiltà e quella capacità di fare gruppo grazie alle sue doti umane e a una simpatia innata.