S. Teresa Volley, ospite della capolista al Palabucalo il Lamezia

S. TERESA - La Sanitaria Si.Com Prestasì S. Teresa si presenterà oggi pomeriggio (sabato) alle 17,30 al Palabucalo intenzionata a conservare la prima piazza della classifica; ad affrontare la formazione dei presidenti Racco-De Caro saranno le calabresi del Volleyball Ferraro Lamezia.

Le lametine stazionano attualmente a centro classifica occupando la nona posizione con 10 punti all’attivo frutto di due vittorie per 3-0 e di quattro sconfitte per 3-2. Segnale questo di una compagine coriacea, dura a soccombere, che vende cara la pelle giocandosi le gare fino all’ultimo pallone. Solo quattro pertanto i punti di distacco fra calabresi e santateresine in una classifica molto livellata verso l’alto (tra la prima in classifica e la decima ci sono solo sei punti di differenza segno di un evidente equilibrio che non consente di prendere sottogamba alcun avversario).

Anche le ragazze di mister Jimenez fanno della condizione atletica uno dei loro punti di forza e lo hanno dimostrato proprio domenica scorsa quando sotto di due set a zero a Torre Annunziata sono man mano cresciute proprio mentre le loro rivali calavano riuscendo a completare la rimonta.

Da qui alla sosta natalizia le santateresine giocheranno due gare in casa (Lamezia e Casal de’ Pazzi) e una trasferta “vicina”, a Modica, che significa meno dispendio di quella fatica che si accumula negli estenuanti trasferimenti in pullman. Un filotto di vittorie piene consentirebbe di arrivare alla sosta mantenendo la prima posizione e potere tranquillamente mettersi alla finestra aspettando di conoscere i risultati delle dirette concorrenti.

Gloria Santin, la mancina del Piave, è fiduciosa circa l’esito della gara di sabato prossimo: ”Abbiamo visionato le nostre avversarie, come al solito non sottovalutiamo nessuna squadra specialmente in un contesto come quello attuale in cui la classifica è molto corta, ma le mie sensazioni sono positive e confido in un ottimo risultato. Da parte mia sono contenta della mia esperienza fin qui a Santa Teresa e tutte le volte che il mister ha avuto bisogno di me mi sono sempre fatta trovare pronta”.

Le fa eco il libero Silvia Lanzi: “Sappiamo che avremo di fronte una squadra molto competitiva con delle individualità di spicco ma noi faremo la nostra gara ancora più galvanizzate dalla vittoria ottenuta domenica scorsa ove forse ci siamo esibite per la prima volta in una grande prova di carattere e di unità di squadra. Sappiamo quello che valiamo e siamo pronte ad affrontare al meglio il Lamezia”.

Nelle fila delle calabresi annoveriamo per l’appunto, fra le altre, la presenza del forte libero Sandra Spaccatorella e della banda Melissa Donà che vanta esperienze anche nella serie maggiore. Start ore 17.30, palestra Palabucalo, sabato 1 dicembre.