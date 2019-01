Amando S. Teresa, derby con la Kondor Catania. Il Palabucalo si veste a festa

S. TERESA - Si respirerà l’aria delle grandi occasioni, questa sera (sabato) al Palabucalo, dove si incontreranno la Farmacia Schultze Villa Zuccaro S. Teresa e la Sifi Kondor Catania, per l’ultima giornata di andata del campionato di Pallavolo Femminile di Serie B2 – girone I

La squadra allenata da Mister Giovannetti ha un organico formato da atlete esperte e di categoria superiore, quali le ex santateresine Silvia Bilardi e Graziella Lo Re, ed atlete giovani e di belle speranze, fra le quali la quindicenne Ferraro che ha rilevato in regia la Dakaj approdata ad Oria nel Girone H.

La squadra del presidente Munzone occupa il 5° posto in classifica con 22 punti, frutto di 7 vittorie e 4 sconfitte. Nell’ultimo periodo ha dimostrato grandi miglioramenti, sfiorando l’impresa ad Aragona ad inizio Gennaio, dove ha vinto i primi due set e conduceva con 5 punti di vantaggio nel terzo, salvo poi subire la rimonta delle quotate agrigentine che si sono imposte al tie break. Nell’ultima settimana buona affermazione in casa con il link Napoli per 3 a 1.

L’Amando S. Teresa, campione di inverno con una settimana di anticipo, recupera capitan Rania, assente a Pizzo Calabro, ed ha preparato al meglio la partita contro le temibili catanesi, per poi concentrarsi sulla partita del prossimo fine settimana valevole per la qualificazione alla final four di Coppa Italia.

In sala stampa Alessandra Marino, fra le migliori in campo nell'ultima partita, ed ex di turno, avendo militato con la Kondor lo scorso anno: “Affrontiamo una squadra ben allestita, con gente di esperienza e giovani di prospettiva. Ritrovo una società a cui sicuramente devo molto, soprattutto a livello umano, per il sostegno dato dopo l’infortunio del 2017. Noi dobbiamo continuare a lavorare bene in palestra, ed a rimanere unite nei momenti di difficoltà, per portare a casa il risultato. In questo ci aiuteranno come sempre i nostri instancabili Eagles”