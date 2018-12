Scontro al vertice al Palabucalo, la capolista S. Teresa ospita il Giarre

S. TERESA DI RIVA - Scontro al vertice sabato 8 dicembre al Palabucalo. Per la 9^ giornata del campionato di serie B2 si affronteranno alle 18 la Farmacia Schultze-Villa Zuccaro e la Volley Giarre. Le padrone di casa viaggiano a punteggio pieno con 21 punti in 7 partite disputate. Le ospiti occupano il secondo posto con 19 punti sulle 8 partite giocate (non hanno osservato il turno di riposo), frutto di 6 vittorie e 2 sconfitte rimediate fuori casa a Pedara e a Catania contro la Kondor.

Le ragazze guidate da santateresino Doc Claudio Mantarro sono state incontrate nel precampionato dall’Amando, e verranno con il coltello fra i denti a sfidare la squadra cara al presidente Lama, in virtù di una crescita costante registrata rispetto all’inizio stagione.

Di contro Camiolo ha preparato al meglio la sfida, lavorando su fondamentali e schemi, perché la differenza, fra squadre che si conoscono bene, la faranno certamente i particolari e la fame di vittoria delle atlete.

In sala stampa si presenta Sara Casale, ex di turno, che conosce bene l’ambiente di Giarre e mister Mantarro, con il quale ha condiviso anche una promozione proprio a Santa Teresa: “Sabato andremo ad affrontare una partita molto importante per la nostra classifica, perché essendo uno scontro diretto abbiamo la possibilità di distanziare il Giarre di 8 punti (vista la partita in più ndr). Siamo tutti consapevoli di questo – continua l’atleta furcese- e ci stiamo preparando al meglio per affrontare la gara con la giusta determinazione. Il fattore campo e i nostri cari Eagles ci aiuteranno come sempre, e cercheremo di non deludere le loro aspettative. Vi aspettiamo”.