Pallavolo serie B, primi annunci verso la nuova stagione

In attesa di entrare nel vivo della prossima annata agonistica, le messinesi di serie B di pallavolo iniziano a muovere passi decisivi

MESSINA – Tempo di riposo agonistico per il mondo della pallavolo nazionale indoor, ma in cui le società sportive hanno già avviato l’attuazione della pregressa programmazione in vista della prossima annata in modo da non farsi trovare impreparate ai nastri di partenza dei rispettivi campionati.

Giorno 1 Luglio inizierà ufficialmente la stagione 2024/25 e sono già diversi i club messinesi di serie B che hanno provveduto ai primi annunci importanti.

Serie B1 femminile: Amando Volley

Partiamo dal torneo di B1 femminile. Ci sarà ancora una volta l’Amando Volley di Santa Teresa di Riva. Intanto, nuova sede logistica per il club i cui vertici, ad inizio Giugno, hanno rinnovato la fiducia al presidente Andrea Lama, al direttore sportivo Nino Prestipino e al dirigente Salvatore Nicita. Ci saranno anche dei nuovi ingressi; quello di Orazio Contarino, nel ruolo di VicePresidente, di Paolo Cicciò (dirigente) e Agostino Santarelli come segretario e addetto alle relazioni con i tifosi.

Nino Bucalo si occuperà della logistica, del palazzetto e dell’accoglienza dei tifosi, coadiuvato dalla new entry Giuseppe Giannino. Nicola Barca confermato Team Manager, mentre ad un’altra nuova figura, quella di Nino Barca, sarà affidato il ruolo di cassiere e tesoriere.

La dott.ssa Rosi Ciulla nominata nuova responsabile marketing, mentre Gianfranco Nunzio e Giuseppe Stancampiano saranno ancora una volta, rispettivamente, responsabile comunicazione e addetto stampa.

Nei ruoli di direttore generale e di vice, gli ingressi del dott. Leonardo Racco e dell’ing. Alessandro Di Tommaso.

Coach Alessandro Prestipino sarà ancora il tecnico dell’Amando Volley

Per quanto concerne lo staff tecnico, confermato Alessandro Prestipino quale head coach. In attesa di altre novità, già certo che il tecnico potrà contare ancora sul capitano e opposto Benny Bertiglia (nella foto di copertina di Giuseppe Zanghì) e sulla schiacciatrice Federica Matrullo.

Federica Matrullo, altra conferma in casa Amando

Serie B2 femminile: La Saracena e Stefanese

In casa La Saracena Volley, si muove sottotraccia il presidente Luca Leone. Incassato il rifiuto di coach Domenico Fazio a proseguire nell’incarico di primo allenatore, il numero uno del club pattese ha puntato deciso su un altro tecnico giovane ed emergente. Si tratta di coach Peppe Romeo, originario di Sant’Agata di Militello, già ufficializzato con comunicato stampa societario.

Peppe Romeo è il nuovo tecnico de La Saracena

Sul piano dirigenziale e dell’organico, nulla trapela anche se pare che si dovrebbe ripartire da alcune conferme e nuovi innesti in entrambi i casi.

Per quanto riguarda la Stefanese, che torna in B2 dopo la recente promozione maturata con pieno merito sul campo, ancora nessuna novità. In attesa di sviluppi.

Serie B maschile: Sicily Bvs e Letojanni

Un’altra società alla finestra è la Sicily Bvs. Il team di Villafranca Tirrena è retrocesso sul campo ed è certo del titolo di serie C con il quale disputerebbe il massimo campionato regionale. Dirigenti e partner societari vorrebbero poter acquisire un titolo per tornare a calcare i parquet di B già nella prossima stagione; si attende di capire quali siano le reali possibilità di percorrere questa strada.

Sulla costa jonica, la novità più consistente è costituita dalla separazione con il tecnico Giampietro Rigano. Dopo cinque anni quale head coach, una promozione in A3 e campionati sempre di vertice, Rigano sarà sostituito dall’allenatore-giocatore Adriano Balsamo.

Sul fronte roster, conferme per i tre centrali Giovanni Battiato, Roberto Arena e Valerio Cianci, ma ci sono anche due novità rappresentate dagli ingaggi dello schiacciatore/opposto Andrea Cassaniti, classe 2003, proveniente dal Viagrande, e di Marco Di Franco, classe 2002, reduce dal torneo di A3 con Modica.

Andrea Cassaniti, lo scorso anno ha indossato la maglia del Viagrande