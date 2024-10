Pallavolo Serie C, il prossimo fine settimana al via i campionati

Partiranno sabato 26 e domenica 27 ottobre i massimi campionati regionali. Subito un derby in C femminile tra Nino Romano e Messina Volley

Ufficiali i calendari della prossima Serie C maschile e femminile di pallavolo. Tante le squadre cittadine ma anche in provincia che prenderanno il via ai massimi campionati regionali divise in tre gironi. Nel girone A di Serie C maschile ci saranno la Sicily Bvs che disputerà le gare casalinghe a Saponara, la Play Volley Barcellona e il Trinisi a Pace del Mela. Esordiranno settimana prossima, sabato 26 ottobre, in trasferta la Sicily Bvs contro la palermitana Hobby Volley, lontano da casa anche Barcellona sul campo del Volley Gibellina a Salemi, unica delle messinesi in casa il Trinisi che ospita la formazione dell’Erice Entello.

Nel girone B sempre del campionato maschile due le messinesi impegnate. Il Team Volley, formazione cittadina che inizierà il campionato in trasferta a Viagrande sabato, e la Jonica Volley Santa Teresa che attende domenica pomeriggio il Pedara Volley.

Tutte nel girone B di serie C femminili le formazioni peloritane. Pallavolo Oliveri di Furnari che inizia il campionato in trasferta domenica ad Aci Catena contro la Golden. Per le altre impegni tutti al sabato: Santa Teresa in trasferta a Catania contro il Gs Teams Volley, Volley ’96 Milazzo ospita Liberamente Aci Catena, derby subito alla prima tra Polisportiva Nino Romano e Messina Volley, l’Ssd Unime invece ospita alla Cittadella la Pallavolo Zafferana. Ferma per il turno di riposo forzato la formazione della Team Volley Messina. A questo link tutte le giornate dei campionati.

