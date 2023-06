Pallavolo. Le studentesse dell'Istituto “Majorana” di Milazzo sono campionesse regionali - Tempostretto

Per le studentesse del "Majorana", dopo il titolo provinciale vinto contro il "Seguenza", arriva anche quello regionale. A settembre le finali nazionali a Senigallia

PALERMO – Nella finale regionale del campionato studentesco, svoltasi presso la palestra dell’Istituto “Pio La Torre” di Palermo, le ragazze della pallavolo dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo, hanno conquistato il titolo di campionesse regionali; battute 2-0 (26-24, 25-10) le avversarie locali del Liceo “Cannizzaro”. Il risultato conclusivo rispecchia l’andamento di una gara dai due volti. Primo set contrassegnato da grande equilibrio e risolto solo ai vantaggi; nel secondo e decisivo parziale, dominio assoluto del “Majorana” e titolo mai in reale discussione.

Percorso netto quello dell’istituto mamertino che, dopo aver affrontato, nel turno preliminare, il Liceo “Impallomeni” di Milazzo, è risultata la migliore in un triangolare territoriale con gli istituti di Sant’Agata di Militello e Barcellona. Nella finale provinciale battuto il Liceo “Seguenza” di Messina; nelle fasi regionali, superati in successione il Liceo “Vaccarini” di Catania (quarti di finale) e il Liceo “Carducci” di Comiso (semifinale).

Un’opportunità di crescita

Terminati i campionati federali con le rispettive società di appartenenza del territorio, il torneo scolastico si è rivelato, per le studentesse, ulteriore occasione di maturazione sociale e sportiva; da atlete anche un modo per mostrare le significative qualità individuali possedute e messe al servizio del gruppo squadra. Quest’ultimo è cresciuto gradualmente sia nel carattere che nelle prestazioni, vissute nel contesto di una pallavolo sempre giocata su ottimi livelli.

Il capitano Angela Bertè riceve il trofeo. Da sinistra: Giusy Salmeri e il professore Cavallaro

Entusiasta la professoressa Giusy Salmeri, docente dell’Istituto “Majorana” e apprezzato tecnico dell’Asd Volley ’96 Milazzo: “Le ragazze sono state fantastiche. Il campionato studentesco prevede l’utilizzo di tutte le atlete a disposizione e ognuna di loro, quando è stata chiamata in causa, ha dato il massimo”.

A settembre le finali nazionali

Adesso un’altra avventura attende le ragazze del “Majorana”, tutta da vivere e gustare sino in fondo: le finali nazionali di settembre a Senigallia (An). “È un’opportunità! Andare a giocarci le finali nazionali a Senigallia è, non solo un grandissimo risultato, ma soprattutto un’esperienza che le ragazze conserveranno nel cuore; lo ricorderanno per tutta la vita”.

Un precedente di buon auspicio; nel giugno del 2017 toccò al Liceo “Impallomeni” conquistare il titolo posto regionale; alle finali nazionali in Abruzzo terminò con un ottimo quarto posto. Nell’occasione, premiata la studentessa Irene Pirrone quale miglior libero d’Italia.

Autoscatto con il trofeo. Per le ragazze del “Majorana” gran festa al termine della finale

La professoressa Salmeri ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questa preziosa meta. “Ringrazio anzitutto le ragazze e le rispettive società di appartenenza; un particolare grazie va al professore Mauro Cavallaro, colonna portante di questo viaggio; alla scuola ITT “Majorana” ed al suo dirigente, Bruno Lorenzo Castrovinci; ci hanno dato la possibilità di esprimere noi stessi anche nello sport”.

Le neo campionesse regionali

Ecco il gruppo delle neo campionesse regionali e rispettive società di appartenenza: Romina Handraj, Rebecca La Spada, Ilenia Sciotto e Chiara Italiano (ASD Volley 96 Milazzo); Desiree Maganza e Claudia Irrera (Sicily BVS Villafranca); Elena Maio e Ilenia Scarpaci (Play Volley Barcellona); Angela Bertè, Ilaria Prizzi, Gaia La Spada, Emma Di Paola, Francesca Fleres e Rosalia Rispoli (Pol. Nino Romano Milazzo); allenatori: professoressa Giusy Salmeri e professore Mauro Cavallaro