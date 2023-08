Palmi. Tom Hadley si è esibito da seduto a causa di una caduta in camerino - Tempostretto

Tony Hadley, che avrebbe riportato la rottura del menisco, questa mattina sarà sottoposto ad una serie di controlli presso l’ospedale di Lamezia Terme

PALMI – Tony Hadley, ex leader degli Spandau Ballet si è dovuto esibire da seduto al concerto di Ferragosto, durante la Varia di Plami a causa di una caduta all’interno del camerino. L’ex Spandau Ballet però si è esibito ugualmente, in Piazza Primo Maggio, davanti ai 20 mila presenti con una gamba immobilizzata da un tutore. Tony Hadley, molto probabilmente ha riportato la rottura del menisco e questa mattina sarà sottoposto ad una serie di controlli presso l’ospedale di Lamezia Terme. Prima dell’inizio del concerto, Hadley ha ricevuto il Riccio d’Argento di Fatti di Musica di Ruggero Pegna come Music Legends Award ai miti della musica mondiale.