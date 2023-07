Panchine europee a Villa Dante, l'inaugurazione con dedica a Sassoli e Megalizzi - Tempostretto

Appuntamento alle 9.30 e alle 17.30 con l'associazione "Messina in progresso" e un momento di confronto sui valori dell'Europa

MESSINA – Sulla scia delle oltre sessanta Panchine europee realizzate in tutta Italia, l’associazione “Messina in progresso” invita tutta la cittadinanza a partecipare all’iniziativa che avrà luogo giorno sabato 8 luglio, alla Villa Dante di Messina. L’appuntamento è alle ore 9.30 in Via Lucania, 12 (ingresso lato nord della Villa Dante), per pitturare le due panchine europee. Nel pomeriggio, dalle ore 17.30, è in programma l’inaugurazione, con dedica delle panchine a David Sassoli, presidente del Parlamento europeo dal

2019 sino alla sua scomparsa, avvenuta nel gennaio 2022, e Antonio Megalizzi, giornalista e

speaker radiofonico, ucciso nell’attentato di Strasburgo del 2018, dove si trovava per seguire una

sessione plenaria.

Sottolineano i rappresentanti dell’associazione “Messina in Progresso”: “Si è scelto di pitturare le panchine europee in una villa comunale, quale Villa Dante, poiché luogo di condivisione, incontro, aggregazione sociale, scevro da distinzioni di sesso, età, religione, appartenenza culturale e politica. L’intento è quello di regalare alla città di Messina e alla sua comunità, non soltanto uno spazio che racchiuda il significato di “cittadinanza europea”, ma anche un momento di riflessione sull’Unione Europea e sui valori su cui essa si fonda, quali la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, lo stato di diritto, che sono il pilastro del vivere quotidiano e della collettività”.

E ancora: “Per questo motivo, dopo l’inaugurazione si aprirà un dibattito aperto a tutte e tutti. Interverranno, moderati da Emanuele Paleologo, presidente di “Messina in Progresso”: Giuliana Villari, segretaria dell’associazione, Lina Panella, professoressa di Diritto internazionale presso l’Università di Messina, Michele Sabatino, presidente del Movimento Federalista Europeo Sicilia, Arianna Vignetti, ambasciatrice e volontaria della “Fondazione Antonio Megalizzi”, e Loriana Maimone, responsabile del Centro di Documentazione europea di Messina”.

L’iniziativa di “Messina in progresso” aderisce al progetto lanciato nell’estate 2021 dal comitato “Panchine Europee in ogni città”, a seguito della vandalizzazione della panchina di Lecco con simboli nazi-fascisti. La realizzazione della Panchine europee a Messina è sostenuta dal patrocinio della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, della Rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia, del Movimento federalista europeo e della Gioventù federalista europea, del Centro di documentazione europea di Messina e della Fondazione “Antonio Megalizzi”.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’associazione “Messina in progresso” tramite i canali

Instagram e Facebook.