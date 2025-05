Pangoccioli fatti in casa: morbidezza con gocce di golosità

In cucina con Tempostretto

I pangoccioli sono una vera coccola per il palato, soffici panini arricchiti da golose gocce di cioccolato. Perfetti per la colazione, la merenda o come piccolo sfizio durante la giornata, preparali in casa è più semplice di quanto pensi e regala una soddisfazione unica. Segui questa ricetta passo dopo passo per sfornare dei pangoccioli irresistibili.

Ingredienti:

500 g di farina manitoba

180 ml di latte intero

2 uova medie

80 g di zucchero semolato

70 g di olio di semi e/o 90 g di burro

1 bustina (7 g) di lievito di birra secco (o 25 g di lievito di birra fresco)

5 g di sale

1 bacca di vaniglia

150 g di gocce di cioccolato (fondente, al latte o miste, a piacere)

uovo sbattuto per spennellare (opzionale)

Zucchero a velo per decorare (opzionale)

Preparazione:

Attivazione del lievito (se usi quello fresco): In una ciotola piccola, sciogli il lievito di birra fresco nel latte tiepido con un cucchiaino di zucchero preso dal totale. Lascia riposare per circa 10-15 minuti, finché non si forma una leggera schiuma in superficie. Se usi il lievito secco, puoi saltare questo passaggio e aggiungerlo direttamente alla farina. Preparazione dell’impasto: In una ciotola capiente (o nella planetaria), versa la farina setacciata, lo zucchero e il sale. Se usi il lievito secco, aggiungilo ora e mescola. Aggiunta dei liquidi: Crea un buco al centro della farina e versa il latte tiepido (con il lievito attivato, se usato) e l’uovo. Inizia a mescolare con una forchetta o un cucchiaio (usa il gancio qualora stai utilizzando la planetaria), incorporando gradualmente la farina ai liquidi. Incorda la massa. Incorporo del burro: Quando l’impasto è liscio ed elastico, aggiungi il burro fuso e/o olio di semi poco alla volta, assicurandoti che venga assorbito completamente prima di aggiungere altro. Lavorazione dell’impasto: Trasferisci l’impasto su una superficie leggermente infarinata e impasta energicamente per circa 10-15 minuti, fino ad ottenere un impasto liscio, elastico e omogeneo. Se usi la planetaria, lavora con il gancio per circa 8-10 minuti. Aggiunta delle gocce di cioccolato: Stendi leggermente l’impasto con le mani e distribuisci le gocce di cioccolato sulla superficie. Impasta delicatamente per incorporarle in modo uniforme, facendo attenzione a non romperle troppo. Prima lievitazione: Forma una palla con l’impasto, mettila in una ciotola leggermente oliata, copri con pellicola trasparente e lascia lievitare in un luogo caldo e privo di correnti d’aria per circa 2-3 ore, o comunque fino al raddoppio del volume. Formatura dei pangoccioli: Trascorso il tempo di lievitazione, rovescia l’impasto su una superficie leggermente infarinata. Dividilo in porzioni di circa 80-100 g l’una (otterrai circa 10-12 pangoccioli). Forma delle palline lisce e disponile su una teglia rivestita di carta forno, distanziandole leggermente tra loro. Seconda lievitazione: Copri la teglia con un canovaccio pulito e lascia lievitare i pangoccioli per un’altra ora circa, o fino a quando non saranno visibilmente gonfi. Cottura: Preriscalda il forno a 180°C (statico). Spennella delicatamente la superficie dei pangoccioli con uovo sbattuto (se desideri un aspetto più dorato). Inforna per circa 15-20 minuti, o finché non saranno dorati. Raffreddamento e decorazione: Sforna i pangoccioli e lasciali raffreddare completamente su una griglia. Se desideri, spolvera con zucchero a velo prima di servirli.

Consigli:

Per una maggiore fragranza, puoi aggiungere all’impasto la scorza grattugiata di mezzo limone o di un’arancia.

Se non hai tempo per la doppia lievitazione, puoi far lievitare l’impasto in frigorifero per tutta la notte e poi formare i pangoccioli al mattino, lasciandoli lievitare per circa un’ora prima della cottura.

I pangoccioli si conservano bene a temperatura ambiente per un paio di giorni, chiusi in un sacchetto per alimenti o in un contenitore ermetico. Puoi anche congelarli una volta raffreddati e scongelarli a temperatura ambiente o in forno tiepido.

Buon appetito!

Epifanio Coco; panettiere, pasticcere e rosticciere.