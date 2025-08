Panoramica intasata dopo le Frecce Tricolore, lunghe file di auto

Al termine dell'evento l'intoppo, a Messina, dalla zona nord

MESSINA – File chilometriche sulla Panoramica dopo la manifestazione delle Frecce Tricolore. Interdetta l’area tra i torrenti Pace e Fiumara Guardia fino alle 20, è nato l’intoppo, rendendo impossibile in tempi brevi passare dalla zona nord alla zona sud di Messina.

Difficile il compito della polizia municipale, in queste ore, sul piano della viabilità.

Una cittadina: “Grande traffico e super affollamento delle navette”

Ci scrive una lettrice: “Evento bellissimo, spettacolare con emozioni indescrivibili. Il commento negativo è per l’organizzazione a ultimazione della manifestazione. La chiusura delle strade per arrivare presso Grotte e le altre postazioni è stata eseguita a perfezione. Ma, a fine evento, aver aperto subito le strade per far circolare le macchine è stata una pessima decisione e ha sacrificato tanti cittadini a tornare in città a piedi per il grande traffico e il super affollamento delle navette. Messina, come sempre, non riesce ad essere completa”.

Un’altra cittadina scrive, poco prima delle 22: “La SS 113 è impraticabile. File interminabili. Siamo bloccati da un’ora”.