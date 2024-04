Parcheggi di interscambio: quattro restano gratis fino al 30 giugno, uno fino a fine agosto

La giunta e Atm hanno ufficializzato la proroga per alcune strutture in centro città. A breve l'apertura in Via Catania

MESSINA – I parcheggi di interscambio “Bordonaro”, “Europa Est”, “Europa centro” e “San Cosimo” resteranno gratis fino al 30 giugno. In attesa dell’apertura del parcheggio di Via Catania, che dovrebbe essere usufruibile proprio dal 24 aprile prossimo e con tanto di sbarra elettronica già pronta, la gratuità dei parcheggi è stata prorogata con l’approvazione della delibera n.158, su proposta del vicesindaco Salvatore Mondello.

L’ex Gasometro gratis fino ad agosto

E intanto anche il parcheggio “Ex Gasometro” sarà affidato ad Atm e sarà gratis fino al 31 agosto 2024, senza limiti di tempo, 24 ore su 24. La giunta, in un’altra delibera, la 160, ha comunque inserito nel documento la “facoltà dell’amministrazione di concludere anticipatamente il servizio di gestione della sosta dell’area di cui trattasi”. Il parcheggio conta 295 posti auto, all’incrocio tra viale della Libertà e viale Giostra, di cui 9 per disabili, 9 per auto elettriche vicino alle 4 colonnine di ricarica e 3 rosa per donne in gravidanza o con bimbi piccoli. La superficie è di 8.500 metri quadri, di cui 7100 adibiti a parcheggio e 1400 a verde e marciapiedi di servizio. Due casse di cui una che consente il pagamento con qualsiasi tipo di moneta (contanti o elettronica) e l’altra esclusiva per carte di credito.