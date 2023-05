Parcheggi selvaggi, in Via S. Agostino non ne possono più - Tempostretto

Gli abitanti della zona sono esasperati dal comportamento incivile di chi usa il marciapiede come parcheggio

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “I residenti di Via Sant’Agostino, centralissima via nelle immediate vicinanze di Piazza Antonello, sono esasperati da parcheggi come quello in foto. Quotidianamente viene impedito il passaggio di passeggini per bambini, carrozzelle per disabili, cittadini e, non da ultimi, turisti! Per queste ragioni si chiede l’installazione di un archetto parapedonale che impedisca parcheggi come quello in foto e, inoltre, il ripristino del marciapiede, ammalorato in diversi punti”.