Parcheggi via Consolare Pompea, i lavori inizieranno l'11 dicembre - Tempostretto

Fino al 18 dicembre, quindi per una settimana, in alcuni tratti si procederà a senso unico alternato

MESSINA – C’è finalmente una data per l’avvio dei lavori nei parcheggi di via Consolare Pompea. Lunedì 11 dicembre la Chiofalo Costruzioni srl di San Filippo del Mela inizierà a posare i 110 massi artificiali necessari per la messa in sicurezza dei tre parcheggi denominati A, B e C.

Tutto è iniziato con il crollo di una delle tre aree a luglio 2022. Sono serviti dieci mesi per arrivare alla consegna dei lavori, con l’obiettivo di “salvare” l’estate 2023. Nulla di tutto ciò, da maggio ad oggi sono serviti altri sette mesi per il concreto avvio dei lavori, dopo una serie di annunci non rispettati.

Ora, finalmente, l’ordinanza numero 1571 del 4 dicembre 2023, del Dipartimento Mobilità, che prevede il divieto di transito sulla corsia lato mare, in direzione nord, e della pista ciclabile per consentire il posizionamento degli autocarri e la manovra in sicurezza della gru durante le operazioni di scarico e posizionamento dei massi artificiali.

Senso unico alternato

Nel dettaglio, s’interverrà sul parcheggio A da lunedì 11 a mercoledì 13 dicembre, sul parcheggio B da mercoledì 13 a venerdì 15 dicembre e sul parcheggio C da venerdì 15 a lunedì 18 dicembre.

In quei giorni, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 17, ci sarà divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata nelle singole aree di cantiere e si potrà procedere solo a senso unico alternato “con l’ausilio di movieri dotati di apposite palette”.