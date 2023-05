Al via i lavori per il ripristino dei parcheggi sulla litoranea: "Saranno pronti a giugno" VIDEO - Tempostretto

Il progetto anti erosione costiera, da 3 milioni di Euro, prevede rifioritura e salpamento dei massi da Torre Faro a Zafferia

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il progetto per mettere in sicurezza la costa messinese prende il via. Sono stati affidati i lavori alla ditta che si occuperà della rifioritura e salpamento delle barriere esistenti da Torre Faro a Zafferia. Più di 20 km di costa sui quali verranno avviati interventi di manutenzione. Proprio in virtù della parola “manutenzione” i lavori sono stati aggiudicati “in tempi record”, sottolinea il commissario straordinario al dissesto idrogeologico Maurizio Croce.

“Abbiamo cercato di accelerare il più possibile l’iter per l’aggiudicazione dei lavori”, spiega. “L’unico modo per non dover passare dalla Via (Valutazione impatto ambientale) era proprio quello di affidare i lavori di manutenzione, ecco perché si interverrà sull’esistente e non si realizzeranno nuove opere“.

“Parcheggi di Pace, Paradiso e Sant’Agata pronti prima dell’estete”

In questo progetto da 3 milioni di Euro rientra il ripristino dei tre parcheggi, chiusi ormai ad ottobre del 2022, di Pace, Paradiso e Sant’Agata (leggi qui). Le tre aree interdette alla cittadinanza per questioni di sicurezza verranno riaperte a giugno, così hanno assicurato il commissario Croce, la ditta che si è aggiudicata i lavori e l’assessore alla Difesa del suolo Francesco Caminiti.

“Fra una decina di giorni verrà avviato il cantiere”

“Fra un decina di giorni verrà avviato il cantiere e contiamo di concludere i lavori dei parcheggi per metà giugno”, conferma l’assessore. Entro l’inizio della stagione estiva, quindi, i parcheggi verranno restituiti alla città, così come chiedevano a gran voce residenti e commercianti della zona, sostenuti dal consiglio della V Municipalità (leggi qui). “Anche i lavori di rifioritura e salpamento massi verranno avviati subito ma si interromperanno durante i mesi estivi, così come da ordinanza, per poi riprendere in autunno”, precisa Caminiti.