Parcheggi. Viale Europa e San Cosimo alle fasi finali, Zaera e Fosso aperti h 24 - Tempostretto

Verso la fine dei lavori nei primi due parcheggi d'interscambio. Zaera e Fosso, già aperti, restano a servizio completo

Centro storico chiuso al traffico veicolare, parcheggi nella cintura esterna. Funziona così in tutte le città europee, finalmente Messina prova ad adeguarsi.

Nel 2015 la città ha ottenuto un finanziamento da 15 milioni per la realizzazione di 15 parcheggi di interscambio, poi diventati 14 (è “saltato” quello di Giostra Tremonti). Per 8 su 14 sono iniziati i lavori (via San Cosimo, viale Europa centro, viale Europa est, Papardo, Gazzi Socrate, Palmara, San Licandro e Gasometro), altri 6 sono ancora da appaltare (via Catania, viale Europa ovest, Campo delle Vettovaglie, Giostra Sant’Orsola, Bordonaro e Santa Margherita). C’è anche un altro parcheggio, quello del palacultura, la cui apertura era stata annunciata per novembre. E’ ancora chiuso.

Parcheggi viale Europa centro e San Cosimo

I due più vicini alla conclusione sono San Cosimo (ingresso sud di Villa Dante) e viale Europa centro, quest’ultimo uno dei più discussi, a causa del temporaneo restringimento delle carreggiate. Novità potrebbero registrarsi già entro fine mese. Da qualche settimana, invece, sono iniziati i lavori per il parcheggio viale Europa est, cioè quello nella parte più vicina a via La Farina.

Il parcheggio San Cosimo, all’ingresso sud di Villa Dante

I cinque parcheggi del centro

E poi ci sono i cinque parcheggi già esistenti, dal più vicino (il Fosso di via La Farina, a 200 metri da viale San Martino) al più lontano (Villa Dante, a 1 km da via Santa Cecilia), poi il Cavallotti (350 metri da piazza Cairoli), il Cavalcavia (500 metri da piazza Cairoli) e il mercato Zaera (650 metri da via Santa Cecilia). Il costo è di 1 euro l’ora e con applicazioni come MyCicero è possibile pagare il tempo effettivo di sosta.

Tutti aperti h 24

Tutti e cinque sono aperti h 24. Cavallotti, Cavalcavia e Villa Dante di regola, dallo scorso 8 dicembre anche mercato Zaera e Fosso di via La Farina. Un provvedimento preso in coincidenza con l’avvio dell’isola pedonale e prorogato di pari passo con la proroga dell’isola pedonale.

Verso l’automazione

Cavallotti e Villa Dante sono già automatici, anche se non mancano i mal funzionamenti, il Fosso di via La Farina lo diventerà.

Nei progetti, un’applicazione integrata in Atm MoveUp consentirà la visualizzazione dei posti liberi, acquisto abbonamenti, pagamento sosta anche in caso di anomalia della cassa automatica, generazione di codice qr per l’acquisto di biglietti integrati parcheggio più sosta. All’ingresso principale e su ogni piano ci saranno pannelli che indicheranno il numero di parcheggi disponibili.

L’applicazione per i biglietti

Sull’applicazione Atm MovUp è possibile acquistare biglietti per bus e tram. Solo sui tram è possibile acquistare i biglietti a bordo, dalle emettitrici automatiche, ad un costo di 50 centesimi in più, mentre sui bus è possibile solo ai capolinea.