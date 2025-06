Parcheggio Cavallotti, una donna cade dall’ultimo piano e muore

La tragedia stamattina a Messina. Indagini in corso

MESSINA – Tragedia a Messina. Una donna è caduta stamattina dall’ultimo piano del parcheggio Cavallotti. Indagini in corso. L’ipotesi dominante è che si sia trattato di un suicidio. I filmati saranno esaminati per ricostruire la dinamica. La strada è bloccata, tra polizia e agenti della Municipale.

Proprio in questi giorni ci siamo soffermati sulla necessità del silenzio come tutela contro la morbosità e per rispetto nei confronti di chi soffre. L’occasione è stata il dramma a Santa Lucia sopra Contesse. Ma al silenzio rispettoso deve essere accompagnato il dare voce, con competenza e sensibilità, al disagio mentale. Parlarne e individuarlo, con il supporto dei terapeuti, aiuta. Nessuno va lasciato solo. Ma veramente.