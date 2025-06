L’addio alla piccola Elisa e la necessità del silenzio

Oggi i funerali. Messina è ancora una volta una città ferita e, dietro il frastuono social, sono tante le situazioni che meritano attenzione e sensibilità

di Marco Olivieri

MESSINA – Oggi pomeriggio è stato il giorno dell’ultimo saluto alla piccolissima Elisa. Nella chiesa di Santa Lucia Vergine e Martire di Messina, a Santa Lucia sopra Contesse, i funerali sono stati celebrati da padre Giovanni Ioppolo. La bimba di quattro mesi è precipitata dal primo piano lunedì scorso insieme alla madre. Una tragedia per la quale non esistono parole. Ma c’è chi dovrà stare vicino ai genitori di Elisa, aiutarli, e trovare parole e gesti per sostenerli.

Per il resto, risulta sempre attuale il monito felliniano: “Eppure io credo che se ci fosse un po’ di silenzio, se tutti facessimo un po’ di silenzio, forse qualcosa potremmo capire” (dal film “La voce della luna”, ispirato al romanzo “Il poema dei lunatici” di Ermanno Cavazzoni). Senza entrare nel merito della singola vicenda, se tutti facessimo un po’ di silenzio potremmo accostarci alle sofferenze e ai disagi esistenziali, psichiatrici e psicologici con un altro spirito. E uno Stato degno di questo nome deve garantire cure adeguate per tutti.

Ripeto: non mi riferisco al caso specifico. Tuttavia, la sensazione è che, in una società dove si strepita e si fa parecchio baccano social, in tanti rimangano ai margini. E chiusi nella loro sofferenza.

Intanto un bacio e un pensiero per Elisa. Siamo ancora una volta una città ferita. In un mondo spesso ingiusto.

