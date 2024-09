Parcheggio Giostra Sant’Orsola e “possibili miglioramenti”

Confronto oggi tra l'assessore Mondello e la V Municipalità a Palazzo Zanca su eventuali varianti

MESSINA – Il parcheggio di Giostra continua a far discutere: è possibile fare delle modifiche in corso d’opera? Sono iniziati infatti i lavori per il penultimo (l’altro è Santa Margherita) dei parcheggi d’interscambio, quello di Giostra Sant’Orsola, tra via Garibaldi e la circonvallazione: 272 posti auto con un nuovo spartitraffico e una rotatoria. 225 giorni lavorativi serviranno per realizzarlo. Sul tema il vicesindaco e assessore alla Mobilità Salvatore Mondello ha ricevuto stamattina a Palazzo Zanca il Consiglio della V Municipalità, con il presidente Raffaele Verso. Obiettivo della riunione è stato quello di discutere di eventuali “modifiche attuabili e migliorative al progetto già esecutivo”.

La V Circoscrizione ha acquisito copia del progetto per approfondire i temi in Commissione e, successivamente, nel Consiglio circoscrizionale. Il tutto per possibili suggerimenti da proporre all’attenzione dell’amministrazione comunale. L’incontro è stato giudicato “in maniera proficua e propositiva” sia dal vicesindaco Mondello, sia dal presidente Verso. In sostanza, “si può ipotizzare di apportare migliorie al progetto esecutivo, che determineranno una migliore fruizione dell’intero sistema viabile”, sostengono.

I possibili miglioramenti

Ma quali sono questi “possibili miglioramenti”? Concepire un varco d’uscita per la rotatoria in centro e agevolare lo spostamento dei mezzi, ad esempio, allargando a tre corsie la parte finale. Il tutto per favorire una migliore circolazione. Ma dallo studio del progetto potrebbero nascere altre proposte della V Municipalità.

Da risolvere dei problemi legati alle radici degli alberi nella zona e, al riguardo, saranno fatti dei controlli da parte dei tecnici. Un’altra difficoltà tecnica è legata ai pali della luce e si troverà una soluzione relativa all’illuminazione.

