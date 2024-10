Parcheggio Giostra-Sant’Orsola, le modifiche chieste dalla V Municipalità: “Bisogna ridurlo”

Previsto un incontro con il vicesindaco Mondello a cui è stata trasmessa la delibera approvata dai consiglieri all'unanimità

MESSINA – Un incontro con il vicesindaco Salvatore Mondello, che è anche assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità, e dei correttivi ritenuti essenziali per non congestionare il traffico a Giostra. I consiglieri della quinta Municipalità sono intervenuti nuovamente su un tema cruciale per l’intera città: il parcheggio d’interscambio Sant’Orsola. In una nota il presidente Raffaele Verso e i consiglieri hanno sottolineato di essere stati “chiamati in causa a progetto esecutivo ormai approvato” e di aver chiesto un incontro a Mondello, che si è già reso disponibile “nel valutare eventuali correttivi proposti da apportare”.

Un intervento, quello dei consiglieri, già anticipato il 2 ottobre scorso e poi alla vigilia del consiglio di circoscrizione. A onor di cronaca, il progetto, come ha confermato l’assessore, era stato approvato dal precedente consiglio della quinta municipalità, che era quindi stato chiamato in causa prima della fase esecutiva.

I correttivi chiesti dalla quinta Municipalità

E così i consiglieri, “in sinergia con il rup e il progettista”, hanno poi trasmesso la delibera di consiglio n.21 del 9 ottobre 2024, votata all’unanimità e con all’interno le possibili correzioni da apportare per migliorare la situazione. Nel documento i consiglieri hanno chiesto “la riduzione del parcheggio in prossimità degli incroci con viale Regina Elena e via Garibaldi, al fine di rendere più scorrevole il traffico veicolare regolamentato dagli impianti semaforici e garantire il normale deflusso dei mezzi, in particolare quelli pesanti”, la “riattivazione della luce ridotta per la rimozione temporanea, anche attraverso delle luci di cantiere” e di “valutare la possibilità di varchi di accesso per mezzi di soccorso”.