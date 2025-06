Parcheggio La Farina, il nuovo progetto da 200 posti in più e 4 piani in totale

Il vicesindaco Mondello in commissione ha spiegato come sarà sistemata l'area del "Fosso". A breve la fattibilità tecnico-economica, poi l'appalto e i lavori

MESSINA – Quale sarà il destino del parcheggio La Farina, ormai conosciuto da anni come “Il Fosso”? Da tempo si parla di un multipiano che permetterà di avere un gran numero di stalli a pochi metri dal cuore commerciale della città, il viale San Martino. Ma il progetto ha recentemente avuto una rimodulazione, di cui si è parlato in prima commissione. Su invito del presidente Salvatore Papa, che ha accolto la richiesta di lavori presentata da Dario Carbone e da altri consiglieri, è stato invitato il vicesindaco Salvatore Mondello.

Si guarda a un uso immediato: “Un anno di lavori dall’appalto”

Mondello ha provato a fare chiarezza in aula spiegando: “Sapete che il parcheggio è determinante nella strategia complessiva. Il progetto originario aveva finalità più complesse rispetto al semplice multipiano ed era legato ai PN Plus. Oggi però non si parla di ridimensionamento ma di un ragionamento che porta a un utilizzo più immediato. Lo stato di progettazione: si sta lavorando alla fattibilità tecnico-economica e siamo in dirittura d’arrivo. Il progetto è legato al soggetto attuatore che è Atm. Il parcheggio sarà implementato di altri 200 posti. La tempistica? Ottenuto il via libera della fattibilità si procedere con l’appalto. Trattandosi di un’opera in acciaio e di attività ingegneristica molto specialistica non potranno partecipare tutti. I tempi sono legati anche alle tecnologie. Secondo me entro un anno dal momento in cui viene chiuso il percorso legato alla progettazione si potrà completare”.

Il parcheggio non chiuderà

E quando inizieranno i lavori, il parcheggio si potrà utilizzare? “Ripartire da zero e rifare tutto sarebbe inutile. Invece parlando di strutture modulari si potrà usare, tranne in alcuni momenti in cui sarà necessario chiudere per lavorare in sicurezza”. In totale il parcheggio avrà 4 piani e sarà centrale (ancora più di oggi) per l’intero ragionamento legato alla mobilità sostenibili e al trasporto pubblico locale.