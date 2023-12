Parcheggio libero in via Tommaso Cannizzaro - Tempostretto

Se la polizia municipale facesse sentire la sua presenza, episodi del genere non si ripeterebbero così spesso

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: In via Cannizzaro il livello di inciviltà è alle stelle.”

Nerll’immagine si vede una macchina parcheggiata in seconda fila contromano che occupa mezza carreggiata e costringe le vetture in salita a spostarsi sulla corsia opposta per potere proseguire la marcia. Il regolare deflusso delle auto è così ostacolato in entrambe le direzioni. Se gli agenti della polizia municipale fossero presenti sul territorio e applicassero le sanzioni previste, episodi del genere non si ripeterebbero così spesso.