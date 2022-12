Il parcheggio del mercato Zaera è aperto e gratis. Ma molti continuano a sostare dove non si può - Tempostretto

FOTO Soliti parcheggi nella rotonda del viale Europa ma anche proprio accanto alla nuova struttura

Parcheggio mercato. L’indicazione è scritta su uno striscione un po’ spartano, con un pennarello, in attesa di una segnaletica migliore. Ma è inequivocabile. Anche se finora era stato chiuso, difficile non sapere che sotto il mercato Zaera c’è un parcheggio. E se c’è il cancello aperto, è illuminato e dentro ci sono auto in sosta, si dovrebbe intuire che sia fruibile, anche perché i posti liberi sono ben visibili.

A quanto pare, però, molti non lo intuiscono oppure se ne fregano. Tra l’altro è pure gratis e lo sarà fino a lunedì h 24 e senza limiti. Anzi sarà gratis anche da martedì, ma da allora solo la mattina e col disco orario.

I parcheggi nella rotonda

Eppure, nonostante il parcheggio gratuito a pochi passi, c’è chi ha continuato a sostare all’esterno, sia proprio accanto alla nuova struttura sia nella rotonda del viale Europa, dove ormai fermarsi per “un minutu” è tradizione. Né in questo caso vale la “giustificazione” per chi arriva da sud. Vorremo mica interrompere questa tradizione parcheggiando gratuitamente a cinquanta metri? Ma no, che cinquanta metri a piedi potrebbero fare male alla salute, chi se ne frega se s’intralcia il traffico, l’importante è fermarsi dove serve… “un minutu”.

E se prima ci poteva essere la “giustificazione” (tra virgolette, perché non era giustificato lo stesso) della mancanza di parcheggi, oggi non c’è più. Lì più che mai, come fatto ieri in viale San Martino basso, serve un presidio fisso dei vigili urbani a impedire la sosta dentro la rotonda. C’è il parcheggio vicino ed è gratis. Poniamo un limite ad altissimi livelli di inciviltà.

