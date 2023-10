Parcheggio Papardo, viale Stagno D’Alcontres chiuso per due notti - Tempostretto

Fra il 30 e il 31 ottobre lavori in direzione monte, fra il 2 e il 3 novembre in direzione mare

Il Servizio Mobilità Urbana, per consentire l’esecuzione dei lavori di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso nelle due carreggiate stradali di viale Stagno D’Alcontres, in adiacenza alla realizzanda area di parcheggio d’interscambio a raso viale Stagno D’Alcontres, ha disposto provvedimenti viabili.

Pertanto, dalle ore 22 di lunedì 30 ottobre alle 6 di martedì 31 ottobre, vigerà il divieto di transito veicolare nella carreggiata stradale nord (direzione di marcia mare-monte) di viale Stagno D’Alcontres nel tratto compreso tra via Consolare Pompea e l’esistente rotatoria sita a monte della realizzanda area di parcheggio, con indicazione per raggiungere l’ospedale Papardo nelle seguenti posizioni: 1) via Consolare Pompea in corrispondenza dell’intersezione con via Torrente Guardia (indicazione ospedale Papardo salendo in via Torrente Guardia); 2) via Consolare Pompea in corrispondenza dell’intersezione con via Salita Frantinaro (indicazione ospedale Papardo salendo in via Salita Frantinaro); 3) via Consolare Pompea in corrispondenza dell’intersezione con viale Stagno D’Alcontres (indicazione ospedale Papardo salendo da via Torrente Guardia).



Il provvedimento prevede inoltre che dalle 22 di giovedì 2 novembre alle 6 di venerdì 3 novembre il divieto di transito veicolare nella carreggiata stradale sud (direzione di marcia monte-mare) di viale Stagno D’Alcontres nel tratto compreso tra l’esistente rotatoria sita a monte della realizzanda area di parcheggio e via Consolare Pompea.

Dalle 22 di venerdì 3 novembre alle 6 di sabato 4 novembre, infine, disposto il divieto di transito veicolare, nell’area di intersezione via Consolare Pompea/viale Stagno D’Alcontres, per singole porzioni, in modo tale da consentire l’esecuzione degli interventi per fasi, senza precludere la fruizione veicolare della stessa area di intersezione che dovrà essere regolamentata con la collocazione di idonea segnaletica stradale, idonee barriere e con l’ausilio di movieri dotati di apposite palette.