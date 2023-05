Parcheggio Torri Morandi a pagamento tutto l'anno - Tempostretto

Un euro al giorno dal lunedì al venerdì, due euro al giorno il sabato e la domenica

“A Torre Faro è stata riattivata o no la sosta a pagamento nel parcheggio Torri Morandi? I residenti sono disorientati per la presenza sporadica degli ausiliari nei giorni del 25 aprile e 1 maggio, soprattutto perché non muniti ancora di pass”.

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, raccoglie le lamentele dei residenti di Torre Faro che non hanno ancora ben compreso se nell’ampio parcheggio Torri Morandi di via Pozzo Giudeo la sosta a pagamento sia stata o meno già attivata.

“Provvedimenti non chiari”

“Come spesso accade, però – evidenzia Gioveni – i provvedimenti o non sono chiari, o non vengono adeguatamente comunicati oppure non camminano mai di pari passo, nonostante la vicenda sia ormai nota e consolidata da qualche anno anche in previsione della stagione estiva.

25 aprile e 1 maggio

Diversi residenti, infatti – prosegue il consigliere – essendosi visti nei giorni scorsi, in particolare nei ponti del 25 aprile e 1 maggio, alcuni ausiliari del traffico che hanno controllato la regolarità della sosta all’interno del parcheggio, si ritrovano col dubbio se si sia trattato di casi sporadici oppure che il pagamento della sosta sia stato regolarmente e quotidianamente riattivato.

E’ fuor di dubbio che se fosse già così (e sembrerebbe esserlo) – insiste l’esponente di FdI – andrebbe stigmatizzata sia la mancata diffusione con apposito comunicato dell’avvio del provvedimento, sia il mancato rilascio dei pass per la sosta autorizzata ai residenti, così come avvenuto lo scorso anno”.

La replica

Ma il presidente di Atm, Giuseppe Campagna, replica ricordando che un’ordinanza del commissario Leonardo Santoro prevede che il parcheggio sia a pagamento tutto l’anno. Quindi la sosta a pagamento non è stata riattivata ma è sempre stata attiva, un euro al giorno dal lunedì al venerdì, 2 euro il sabato e la domenica.

“Ci sono tanti cartelli – dice Campagna -. Il 25 aprile e il 1 maggio sono solo stati intensificati i controlli. I pass per i residenti li rilascia il Comune di Messina, si può fare richiesta, ma comunque valgono per le Torri Morandi”.