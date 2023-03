Da ieri il parcheggio di villa Dante è gratis. E quello al mercato Zaera riapre h 24 - Tempostretto

Per mitigare i disagi dei lavori in via Catania. Torna fruibile il parcheggio sotto il mercato, era chiuso da undici giorni

Nel Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile, per il parcheggio di Villa Dante è calcolato un fattore di riempimento del 16 %. Vale a dire che, su 216 posti auto disponibili, in media ce ne sono 36 occupati e 180 liberi. Buona parte di questi, tra l’altro, sono di abbonati.

Ecco perché i lavori per il nuovo parcheggio di interscambio in via Catania, che si trova a due passi, sono i più contestati, oltre al fatto che si elimina una carreggiata di transito.

L’amministrazione, però, va avanti con la realizzazione del nuovo parcheggio, che avrà 92 posti, cioè il doppio di quelli attualmente disponibili, perché ci saranno stalli di sosta su due lati invece che su uno.

Considerati i disagi, con delibera numero 147 del 10 marzo 2023, la giunta Basile ha stabilito la temporanea gratuità del parcheggio di Villa Dante, a partire da ieri.

Abbonamenti prorogati

La III Municipalità ha scritto al presidente di Atm, Giuseppe Campagna, riportando le lamentele dei cittadini abbonati. Abbiamo contattato Campagna, che ci ha spiegato che gli abbonamenti saranno prorogati una volta che il parcheggio tornerà a pagamento, cioè quando saranno conclusi i lavori in via Catania, per il tempo corrispondente.

Riapre h 24 il parcheggio del mercato Zaera

Altra buona notizia è la riapertura h 24 del parcheggio sotto il mercato Zaera, a partire da oggi. E’ rimasto chiuso per undici giorni, dopo il secondo atto vandalico. Il primo aveva comportato la chiusura per tre giorni ed era stata decisa la chiusura di domenica e dopo le 20.30. Stavolta, invece, cancelli serrati più a lungo ma riapertura integrale perché sono state installate le telecamere di videosorveglianza. Gli idioti che si sono divertiti a danneggiare gli estintori sono avvisati: non resteranno più impuniti.

Il parcheggio di via San Cosimo

Sarà gratuito, per una prima fase, anche il parcheggio di via San Cosimo, i cui lavori sono praticamente conclusi e l’apertura dovrebbe avvenire a breve. In questo caso il numero di posti disponibili, 40, è simile a quello pre lavori, ma ora c’è ordine lì dove prima c’era il caos.