Parco di Camaro Sottomontagna, via ai lavori sulla condotta fognaria

Interventi previsti fino al prossimo 4 marzo a Messina

MESSINA – Un problema imprevisto nei sottoservizi dell’area ex baraccata, consegnata alla Iseco srls lo scorso 4 settembre. Lo scorso 5 novembre il Comune ha approvato una perizia di variante in corso d’opera per un onere aggiuntivo di 106 mila euro per l’esecuzione urgente di un intervento di ripristino e potenziamento della condotta fognaria urbana tra via Gerobino Pilli e viale Europa.

Ecco perché i lavori per il parco di Camaro Sottomontagna non sono ancora iniziati ed è la risposta alla denuncia del presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, e del consigliere comunale Libero Gioveni.

Ma “dal 5 novembre – fa notare Cacciotto – è passato quasi un altro mese di stallo. Guarda caso, sarà sicuramente una coincidenza, ma proprio ieri, dopo la nostra denuncia pubblica, è stata disposta l’ordinanza per l’inizio dei lavori sulla condotta che dureranno circa tre mesi con tutti i disagi che ovviamente si registreranno, propedeutici al parco urbano di Camaro Sottomontagna”

Via ai lavori

L’atto che sblocca il cantiere e dà il via all’intervento urgente, infatti, è l’Ordinanza numero 1770 del 3 dicembre 2025 del Dipartimento Servizi Manutentivi.

Il provvedimento impone una limitazione viabile nella complanare sud del Viale Europa, nel tratto compreso tra via Gerobino Pilli e via Carrubara, a partire dal 5 dicembre 2025 e per un periodo stimato di circa tre mesi, fino al 4 marzo 2026.

Per consentire la sostituzione della condotta delle acque reflue, l’ordinanza istituisce: Divieto di sosta con zona rimozione coatta, ambo i lati; Divieto di transito veicolare nella semicarreggiata nord, garantendo il transito su una corsia della semicarreggiata sud; Limite massimo di velocità a 30 km/h.

I lavori riguardano la sostituzione e il ripristino della condotta delle acque reflue urbane, cioè della fognatura, e sono la condizione necessaria e propedeutica per poter procedere con la realizzazione delle aree verdi, dell’illuminazione e delle strutture ricreative del Parco Urbano.