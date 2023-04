Parco dei Nebrodi, giro di vite della Polizia contro le "ruote selvagge" - Tempostretto

Controlli interforze nell'area per frenare gli escursionisti non autorizzati sui mezzi fuoristrada. Torneranno col bel tempo?

Saranno probabilmente ripetuti in concomitanza delle festività primaverili i servizi straordinari, effettuati già nei giorni scorsi dalla Polizia, mirati ad arginare il fenomeno di fuoristrada, quad e motocross che scorazzano nell’area protetta, incuranti dell’impatto ambientale.

I servizi, effettuati con il concorso di tutte le forze di polizia, hanno interessato la Dorsale dei Nebrodi che va da Portella Calacudera nel comune di Cesarò sino a Portella Mitta a Floresta, sono coordinati dalla Questura di Messina.

L’allarme sulle ruote selvagge nel parco era stato al centro di un apposito tavolo tecnico che ha portato all’adozione di un vero e proprio piano organizzativo per contrastare le escursioni non autorizzate, spesso portate avanti con condotte irrispettose sia delle regole a tutela delle aree protette sottoposte a vincolo ambientale-paesaggistico sia, più semplicemente, delle norme previste dal Codice della Strada.

A sollevare il problema sono state le sempre più frequenti segnalazioni della Forestale, raccolte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il Corpo ha spiegato che questi “pirati” arrecano danni a fauna e flora di quei territori di rara bellezza: la vetta di Montesoro o i laghi Maulazzo e Biviere, senxa contare il danno a chi, nel rispetto delle regole, raggiunge il Parco per godere di sentieri ed aree attrezzate.

Sono stati perciò predisposti presidi fissi di vigilanza e posti di controllo nei luoghi di transito che hanno interessato i percorsi maggiormente frequentati da turisti ed escursionisti ed hanno portato al controllo di 70 veicoli, con 24 contestazioni al Codice della Strada e 7 contestazioni per violazioni amministrative alla normativa ambientale.

Sono state 3 le carte di circolazione sospese e 9 quelle ritirate per veicoli non conformi all’uso stradale. Inoltre, è stato sottoposto a sequestro un veicolo da cross perché privo di assicurazione e inidoneo alla circolazione su strada. La squadra interforze ha anche fornito assistenza ad alcuni gruppi di escursionisti in difficoltà lungo sentieri più remoti, scongiurando dunque il verificarsi di episodi spiacevoli.

I controlli hanno coinvolto agenti dei Commissariati di Patti, Capo d’Orlando e Sant’Agata di Militello, posto Fisso di Tortorici e sottosezione della Polizia Stradale di Sant’Agata Militello, poi l’Arma dei Carabinieri, il Corpo Forestale Regionale ed i Guardia Parco dell’ente Parco dei Nebrodi.