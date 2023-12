Parco “TraiMari”. A Milazzo un progetto da 15 milioni

Presentato il progetto relativo alla riqualificazione dell’ex scalo ferroviario di Milazzo, che diventerà il nuovo parco “TraiMari”. Ecco tutti i dettagli

MILAZZO – Un progetto da ben 15 milioni di euro, per l’ex scalo ferroviario di Milazzo che diventerà il nuovo parco “TraiMari”. Presentata la progettazione, ad opera della Bodar – Bottega d’Architettura – di Barcellona Pozzo di Gotto, che si è aggiudicata la gara d’appalto.

A presentare il progetto l’architetto Edoardo Messina, che opera insieme agli architetti Giuseppe Messina, Marco Messina, Viviana Ragnini, Ilaria Borgi ed Edoardo Fanteria. Nello specifico l’area sarà suddivisa più zone, con edifici adibiti a strutture ricettive, 500 posti auto e aree dedicate al verde pubblico.

«Abbiamo immaginato nel parco “Traimari” due poli –ha spiegato l’architetto Messina– Da un lato, verso la città consolidata, si colloca un edificio con servizi commerciali e ricettivi che, insieme all’edificio dell’ex stazione ferroviaria, ovviamente recuperato, si configura come un nodo catalizzatore dei flussi pedonali che dal centro città e dal porto vengono attirati verso questo nuovo polmone verde. Dall’altro, pensiamo al nodo di interscambio che accoglie i sistemi di traffico infrastrutturale per rimodularsi in flussi di mobilità dolce. In questo conteso abbiamo immaginato un collegamento diretto porto- parco attraverso uno shuttle, una sorta di mover che oggi è operativa nei collegamenti tra gli aeroporto e i centri delle città. All’interno dell’area poi aree didattiche, giardini sociali, aree fitness, percorsi ciclabili e anche un’area per spettacoli e rappresentazioni».

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, parla adesso di intercettare i finanziamenti necessari così da poter avviare la realizzazione dell’opera: «Ora sarà importante trovare i finanziamenti –ha dichiarato– ma quando si è in possesso di una progettazione tutto ciò diventa più semplice. È chiaro che qui parliamo di un’opera che potrà trovare luce nel medio lungo termine; un’opera immaginata per il futuro della città di Milazzo».