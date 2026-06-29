Parco urbano in Fiera, -2 all’inaugurazione a Messina

Attesa l'apertura dell'Agorà dello Stretto l'1 luglio. E l’installazione dell’opera d’arte contemporanea “La Fontana Ferma”

MESSINA – Ormai ci siamo. Mancano solo due giorni. Mercoledì 1 luglio, alle 18.30, è previsto l’evento inaugurale del Parco urbano in Fiera “Agorà dello Stretto”. Giovedì 2 luglio, alle 11.30, sarà ufficializzata l’installazione dell’opera d’arte contemporanea “La Fontana Ferma”. Il tutto è frutto di una sinergia tra Autorità di sistema portuale dello Stretto (Adsp) e il Comune di Messina.

Non a caso lo scorso 22 giugno è stata sottoscritta la concessione demaniale relativa all’area dell’ex Fiera che si affaccia sullo Stretto. L’accordo è stato firmato dal sindaco Federico Basile e dal presidente dell’Adsp Francesco Rizzo, sancendo la conclusione dell’iter amministrativo avviato nei mesi scorsi. La concessione, della durata di sei anni, riguarda un’area di circa 32.700 metri quadrati e rappresenta il passaggio formale necessario per garantire al Comune la gestione e la piena fruizione del nuovo spazio pubblico, recentemente riqualificato.

Quanto all’installazione dell’opera “La Fontana Ferma”, il progetto è frutto di una collaborazione tra il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria (MArRC) e l’Autorità portuale dello Stretto nell’ambito del piano “Il Museo Rigenera”, promosso dal ministero della Cultura. Il tutto con un finanziamento di 225mila euro per la realizzazione dell’opera.

Le caratteristiche del nuovo parco fronte mare a Messina

Il parco fronte mare sarà aperto h24, con un sistema di videosorveglianza. Giochi inclusivi, campo da basket, aree per il fitness, per il relax e per i cani: il nuovo parco è stato progettato pensando a tutte le tipologie di cittadini, dai bambini, alle famiglie, agli sportivi e agli anziani. Nella parte nord del parco è stato realizzato un nuovo impianto sportivo. Un campo in cui giocare a basket guardando il mare. Una posizione privilegiata per gli appassionati della pallacanestro. Ma anche per chi ama fare sport all’aria aperta. Sono state realizzate, infatti, due aree per il fitness. Una per l’allenamento a corpo libero, su dei tappetini antitrauma, e una dotata di attrezzi per lo sport.

Sono state progettate e realizzate due aree giochi, di cui una inclusiva. Scivoli, altalene, giochini a dondolo, tutto posizionato su un apposito tappetino antitrauma. Inoltre c’è un accesso diretto alla spiaggetta vicina. Tramite un’ampia scalinata o una passerella accessibili, infatti, si può raggiungere la piccola spiaggia adiacente al torrente Giostra. Si tratta di una zona non balneabile, appunto perché molto vicina al torrente, ma può essere utilizzta come solarium o semplicemente per una passeggiata sulla sabbia.

Aree relax e cani

Sparse sul grande prato ci sono diverse sedute. Moltissime panchine costeggiano il lungo sentiero e sotto il grande albero monumentale sono stati posizionati tavoli e panche in cemento per il pic-nic. E proprio accanto, nell’ingresso nord del parco, è stata realizzata un’area di sgambamento per i cani. Una zona recintata in cui poter lasciare liberi i propri animali. Anche i bagni sono stati ristrutturati.

L’ex Irrera a mare rimane chiuso

L’ex Irrera a Mare resterà invece chiuso, così come il piazzale antistante. L’Autorità di sistema portuale dello Stretto ha formalizzato l’avvio delle procedure tecniche necessarie per verificare se il piazzale, almeno quello, possa essere reso nuovamente fruibile al pubblico.

Sicurezza del suolo: l’obiettivo dei rilievi

Per valutare la fattibilità della riapertura, l’Adsp ha disposto l’affidamento di un incarico professionale finalizzato all’esecuzione di indagini geofisiche, che saranno fondamentali per verificare la stabilità e le condizioni di sicurezza del sottosuolo del piazzale.

L’attività di verifica è stata affidata al geologo Enzo Cumbo, selezionato attraverso una procedura di affidamento diretto. L’indagine, che comporta un investimento di circa 11mila euro, permetterà di ottenere i dati tecnici indispensabili per pianificare un’eventuale riqualificazione della pavimentazione e degli spazi aperti, condizione preliminare per restituire ai cittadini un’area da tempo inaccessibile.

Articoli correlati