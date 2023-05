Pari della Jsl Women U19 nello storico esordio nazionale a Lecce - Tempostretto

La squadra neroverde, dopo aver vinto il prestigioso titolo regionale, ha affrontato le pugliesi nella partita d’apertura del triangolare 1

LECCE – La Junior Sport Lab ha trovato un punto alla prima apparizione a livello nazionale. L’Under 19 neroverde, che ha conquistato il prestigioso titolo regionale di categoria, ha sfidato in trasferta il Lecce Women nella partita d’apertura del triangolare 1; la sfida allo stadio “La Torre” di Castrignano dei Greci è terminata sul punteggio 1-1.

Giallorosse in vantaggio su calcio da fermo nel primo tempo del match. Nella ripresa, l’orgogliosa reazione delle ospiti si concretizza nel rigore trasformato dal capitano Elisa Sidoti. La Jsl Women crea altre buone occasioni nei restanti minuti, ma pecca di precisione nelle finalizzazioni. La prossima sfida sarà contro le campane della Vis Mediterranea il 27 maggio al Comunale di Brolo.

Sidoti: “Abbiamo dato tutto”

“Siamo soddisfatte della prestazione fornita contro forti avversarie, che difendono i colori di una grande società come il Lecce – ha dichiarato Sidoti a fine match -. Non ci aspettavamo di fare questo tipo di gara, ma abbiamo dato tutto, esprimendo una buona qualità di gioco. Meritavamo pure qualcosina in più e siamo state molto nella loro metà campo”.

Similare l’analisi del tecnico Marco Palmeri: “Nel secondo tempo, le ragazze hanno prodotto tanto, mostrando spiccata personalità. Si poteva fare bottino pieno, ma dobbiamo tenere presente che eravamo in casa del Lecce, un club storico. La squadra è riuscita a gestire la manovra in modo efficace e con la necessaria tranquillità, cercando con continuità la via della rete. Considerato il blasone della rivale, il pareggio per noi, che siamo una matricola, è un risultato storico, che ci dà tanto entusiasmo”.

