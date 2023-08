Pari senza reti tra Messana e Milazzo nell'andata del turno di coppa di Eccellenza - Tempostretto

Finisce a reti inviolate la gara di andata del primo turno di coppa tra USD Messana e SS Milazzo. Gara condizionata dal caldo e dai pesanti carichi di lavoro estivi

MESSINA – Nella gara di andata del primo turno della fase regionale di Coppa di Eccellenza, parità tra la Messana di mister Gabriele Patti e il Milazzo guidato da Antonio Venuto, al termine dei novanta regolamentari. Sul terreno de “L’Ambiente Stadium”, le due formazioni non vanno oltre lo 0-0, in una gara probabilmente ancora fortemente condizionata dall’alta intensità di una preparazione estiva che, in questo momento della stagione, ancora fa sentire i pesanti carichi allenanti.

La cronaca

Ritmi alti ad inizio gara e subito il Milazzo crea la prima situazione pericolosa con un piatto sinistro di Cambria; nessun problema per Lima. Al 19′ la prima grande opportunità per gli ospiti. Cambria pesca splendidamente Agolli che, solo davanti a Lima, si fa chiudere lo specchio della porta da un ottimo intervento del portiere messinese. Intorno alla mezz’ora si vede la Messana, con l’ex Francesco Calcagno capace di mettere i brividi ai rossoblù costringendo prima Catelli a deviare in calcio d’angolo una punizione velenosa; poi, sugli sviluppi del conseguente calcio d’angolo, scarica un violento destro che sfiora l’incrocio. Al 33′ bel corridoio di Trimboli, Lima anticipa La Spada. I padroni di casa rispondono al 36′ con un sinistro di Gennaro che sorvola la traversa. Al 39′ ancora Lima bravo a neutralizzare una punizione di Gatto e un minuto dopo il Milazzo protesta per una dubbia segnalazione di fuorigioco ai danni di Frassica lanciato a rete. La prima frazione di gioco si chiude con un’altra importante occasione per i ragazzi di Venuto; la girata di La Spada termina di poco a lato.

Una fase di gioco della gara (foto: Nino La Rosa)

Nella seconda frazione, al 54′ debutto per il giovane Munafò al posto di Frassica. Al 65′ è ancora il portiere della Messana Lima a salire in cattedra in uscita disperata sulla conclusione di La Spada prima e poi, da terra, ancora bravissimo a sventare il tentativo di Cambria. Al 73′ l’episodio su cui recrimina il Milazzo: La Spada mette in rete sotto misura su un perfetto spiovente basso da sinistra di Bucolo. L’assistente alza la bandierina, segnalando un dubbio fuorigioco. Al 94′ Leo fa partire un cross dal versante di destra; Munafò in tuffo di testa spedisce alto da ottima posizione.

Si deciderà tutto nella gara di ritorno, in programma sabato 2 settembre con inizio alle ore 15:30.

La formazione della USD Messana

La formazione della SS Milazzo (foto: Nino La Rosa)

Antonio Venuto: “Ho visto una squadra vera”

L’analisi della gara da parte del tecnico del Milazzo, Antonio Venuto: “Il primo match della stagione nel complesso è andato bene. Abbiamo fatto la partita, ma forse è mancato qualcosa negli ultimi trenta metri. Sono soddisfatto del lavoro svolto da parte dei miei ragazzi. Sicuramente avremmo meritato il gol date le tante occasioni create. Abbiamo segnato con La Spada ma la sua rete è stata annullata per fuorigioco. In ogni caso ho visto una squadra vera. Proveremo a toglierci delle soddisfazioni già dall’inizio del campionato”. La riflessione di dettaglio sui reparti rivela un Venuto contento della prestazione sia di squadra che dei singoli: “La difesa si è comportata benissimo. Anche a centrocampo si è lavorato bene, con Presti e Gatto a dettare i ritmi. Frassica? Ha talento ed è molto dotato tecnicamente. La sua titolarità contro la Messana è un premio per il lavoro svolto durante la preparazione. Ci darà una grossa mano”.

Antonio Venuto, tecnico della SS Milazzo (foto: Nino La Rosa)

Gabriele Patti: “Abbiamo affrontato una delle migliore difese del torneo”

Soddisfatto anche il tecnico della Messana, Gabriele Patti: “Una gara condizionata dal caldo; per gli atleti in campo è stata veramente dura. Sul piano del palleggio, qualcosa in più il Milazzo, specialmente nel secondo tempo. Abbiamo sofferto qualche uscita dalla nostra metà campo, mal gestita. C’è da dire che, per tanti di noi, si tratta della prima esperienza in una categoria come l’Eccellenza. Abbiamo affrontato una squadra sistemata, quadrata, forse con una delle migliori difese del torneo. Trimboli, Dama, Leo, atleti che svolgono benissimo il loro compito. Tutto sommato, come primo approccio a gare ufficiali, è andata benissimo”.

Gabriele Patti, tecnico della USD Messana

Il tabellino

USD MESSANA – SS MILAZZO = 0-0

MESSANA: Lima, Ginago’ (91′ Foti), Romeo (80′ D’Agostino), Bonasera (76′ Gargiulo), Isaia, Amante, Barbera, Calcagno, Gennaro (60′ Cafarella), Villareal (51′ D’Amico), Pantano. A disposizione: Sanneh, Arguello, Viscuso, Rol. All. Patti.

MILAZZO: Catelli, Leo, Trimboli, Dama, Agolli, Gatto (66′ Gazze’), Presti, Bucolo, Frassica (54′ Munafò), La Spada (82′ Spaticchia), Cambria. A disposizione: Caruso, Rizzo, Matinella, Errante, Gitto, Krubally. All. Venuto.

Arbitro: Marino di Acireale. Assistenti: Belfiore e Trifiletti di Acireale.

Note: ammoniti Presti (Mi), Amante (Me) Dama (Mi) Gatto (Mi), D’Amico (Me)

Articoli correlati