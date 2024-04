Pasqua sicura a Messina, carabinieri denunciano 4 persone per droga. Multe per violazioni stradali

Controlli straordinari a tutela della città e dei cittadini

MESSINA – Durante le festività pasquali, i carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno intensificato i controlli nella zona centro e nord del capoluogo peloritano. Servizi di pattugliamento e posti di controllo sono stati attivati, anche di notte, per contrastare vari reati, in particolare quelli legati ai furti e al traffico di sostanze stupefacenti, oltre alle violazioni stradali.

Durante i controlli, sono state elevate diverse contravvenzioni per violazioni del Codice della strada, come il mancato utilizzo di casco e cinture di sicurezza, oltre all’uso del cellulare alla guida, comportamenti che mettono a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni. Inoltre, una persona sottoposta all’obbligo di soggiorno è stata denunciata per aver violato le disposizioni, essendo stata trovata fuori dal Comune di residenza.

Nell’ambito della lotta agli stupefacenti, con il supporto dei cani dell’Unità Cinofila dei Carabinieri di Nicolosi (Ct), due individui di Messina, di 34 e 26 anni, noti alle Forze dell’Ordine, sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni nei loro domicili, sono stati trovati e sequestrati oltre 30 grammi di hashish e oltre 50 grammi di marijuana, insieme a materiali per il confezionamento della droga.

Un altro individuo di 23 anni è stato denunciato per detenzione di marijuana dopo essere stato fermato in possesso di quasi 40 grammi sequestrati dai carabinieri. Infine, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di droghe, trovati con 5 grammi di marijuana a uso personale. Tutta la droga sequestrata è stata inviata al Ris di Messina per le analisi di laboratorio.