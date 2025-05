Passeggiata a mare, “perché sono state rimosse le scale storiche?”

Il consigliere Russo e l'architetto Principato chiedono chiarimenti al vicesindaco Mondello e alla Soprintendenza di Messina

MESSINA – Lavori in corso alla pista ciclabile alla Passeggiata a mare, con nuovi scivoli al posto dei gradini. A fare discutere è lo smantellamento delle scale storiche. A sollevare il caso sui social l’architetto Nino Principato: “Se è stato fatto per consentire, giustamente, ai disabili su carrozzina di potervi transitare, non bastava realizzare uno scivolo in metallo non invasivo a norma di legge della larghezza minima di 90 cm nei tratti lineari e di 1,50 metri nei pianerottoli, dove è previsto l’incrocio di persone su sedia a ruote, invece di uno scivolo largo circa 6 metri?. il Comune ha chiesto il nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali per questi scivoli, presentando il progetto per l’approvazione, dal momento che la Passeggiata a mare è vincolata ope legis perché di proprietà pubblica?”.

Pochi giorni dopo la nota di Alessandro Russo, consigliere del Partito democratico, rivolta al vicesindaco Salvatore Mondello, ponendo due domande: “Erano le scale in questione vincolate dalla Soprintendenza, stante la loro organicità nel disegno architettonico originale della passeggiata? Non era forse prevista, in fase di elaborazione progettuale, una soluzione – con materiale amovibile – che avrebbe potuto consentire sia il passaggio della pista ciclabile che la tutela e la conservazione delle scale storiche che sono state nel frattempo demolite?”. Da qui la richiesta di un intervento avanzata al vicesindaco Salvatore Mondello “per comprendere se sia possibile modificare il progetto” e ripristinare le scale.

“Bastavano delle rampe mobili, senza eliminare un elemento architettonico importante come le scalinate d’epoca”, sostiene il consigliere del Pd.

Da parte nostra, abbiamo contattato il vicesindaco per verificare questa situazione.

