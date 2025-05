Pista ciclabile alla Passeggiata a mare: nuovi scivoli al posto dei gradini VIDEO

Necessari per chi si muove in bici ma anche per persone con disabilità e passeggini

MESSINA – I gradini lasciano il posto agli scivoli. I lavori per la realizzazione di nuove piste ciclabili in città si sono spostati alla Passeggiata a mare. Qui si sta lavorando alla realizzazione di due rampe accessibili per consentire il passaggio delle biciclette, ma allo stesso tempo l’intervento costituisce un abbattimento delle barriere architettoniche.

Abbattimento delle barriere architettoniche

Quel tratto della passeggiata, infatti, rappresentava un ostacolo per le persone con disabilità ma anche per famiglie con i passeggini. Il progetto portato avanti dal Comune di Messina è stato condiviso con la Soprintendenza ai beni culturali.

