Pasti serviti ai senzatetto. Messina Social City replica alla Musolino: “Tutto in regola”

L'azienda partecipata del Comune di Messina risponde alla senatrice

MESSINA – I pasti agli ospiti di “Fratelli tutti”. La parola a Messina Social City: “Per rispondere alle richieste pervenute per la somministrazione di pasti, nel tempo, ci siamo avvalsi del supporto specialistico di diverse aziende nel rispetto del principio di rotazione. E da ultimo della Sogeman Srl, azienda multiservizi regolarmente iscritta al mercato elettronico della Pubblica amministrazione, con abilitazione all’area merceologica “Ristorazione collettiva – Mepa” dal 13 maggio 2022. La circostanza è sfuggita a chi riporta una scheda fornitore, tratta da un sito non ufficiale, che eroga servizi informatici e che chiaramente non ha accesso alla piattaforma Mepa per la visione dell’effettiva e ufficiale scheda beni e servizi della Soge Srl”. Messina Social City fa riferimento, pur senza mai nominarla, alla senatrice Dafne Musolino.

Per quanto riguarda il costo medio dei pasti somministrati, “risulta essere in linea con i costi medi di analoghi servizi erogati sul territorio”. Nell’ambito della ristorazione collettiva “la somministrazione dei pasti che viene fornita prevede in alternanza con le pietanze cotte e calde altre pietanze diversificate”.

In merito al periodo del servizio, “la richiesta della fornitura pasti è subordinata alla durata effettiva del progetto affidato all’azienda. Nella fattispecie la copertura finanziaria era fino al 31 dicembre 2023. Si tratta di una procedura applicata da diversi anni, come dovrebbe essere noto agli addetti ai lavori. E a chi, fino a qualche mese fa, ne elogiava i risultati, dimostrando oggi, contrariamente, come questi attacchi siano esclusivamente speculazioni politiche in cerca di visibilità elettorale”.

