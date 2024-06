Patrimonio Messina cerca alloggi d’acquistare

Ecco l'avviso nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica

MESSINA – “Social housing”. Patrimonio Messina Spa comunica “l’avviso per la manifestazione di interesse ad acquisire in proprietà alloggi all’interno del territorio comunale da destinare all’edilizia residenziale sociale”. Alloggi “da utilizzare in assegnazione definitiva, e anche a rotazione, per assegnazioni temporanee, come strategia aggiuntiva per la realizzazione di nuove residenze, nell’ottica di limitare il consumo di suolo cittadino”.

Al riguardo, Patrimonio Messina, con il presidente Maurizio Cacace (nella foto), precisa che “le istanze di partecipazione alla manifestazione d’interesse dovranno essere inoltrate all’ indirizzo pec della Società patrimoniomessinaspa@pec.it”.

Il termine di presentazione delle offerte resterà aperto sino al reperimento degli alloggi necessari.

Articoli correlati