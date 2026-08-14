Rifiuti sulla spiaggia di Fiumara Guardia e Sant’Agata: la protesta del comitato “Vivere la litoranea”

Cumuli di rifiuti abbandonati e auto parcheggiate a ridosso dell'arenile
Cumuli di spazzatura accanto alla vegetazione e bottiglie di vetro lasciate sulla sabbia. È questo lo scenario documentato nel tratto di litorale che collega Fiumara Guardia a Sant’Agata.
La denuncia arriva da Diego Indaimo, presidente del comitato “Vivere la litoranea”, che ha inviato una segnalazione dettagliata alle istituzioni competenti per chiedere interventi immediati di pulizia e bonifica.
Sosta selvaggia e mancanza di controlli
Oltre all’abbandono di rifiuti e plastica, le foto allegate mostrano una situazione di forte congestione nell’area retrostante la spiaggia, usata come parcheggio a cielo aperto con decine di veicoli in sosta a pochi passi dal mare.
Il comitato sollecita le autorità locali a programmare interventi costanti di spazzamento e svuotamento dei cestini, oltre a un maggiore presidio della zona per tutelare l’ambiente e la vivibilità della litoranea.