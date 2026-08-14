 Rifiuti sulla spiaggia di Fiumara Guardia e Sant'Agata: la protesta del comitato "Vivere la litoranea"

Rifiuti sulla spiaggia di Fiumara Guardia e Sant’Agata: la protesta del comitato “Vivere la litoranea”

Redazione

Rifiuti sulla spiaggia di Fiumara Guardia e Sant’Agata: la protesta del comitato “Vivere la litoranea”

venerdì 14 Agosto 2026 - 13:15

Cumuli di rifiuti abbandonati e auto parcheggiate a ridosso dell'arenile

Cumuli di spazzatura accanto alla vegetazione e bottiglie di vetro lasciate sulla sabbia. È questo lo scenario documentato nel tratto di litorale che collega Fiumara Guardia a Sant’Agata.

La denuncia arriva da Diego Indaimo, presidente del comitato “Vivere la litoranea”, che ha inviato una segnalazione dettagliata alle istituzioni competenti per chiedere interventi immediati di pulizia e bonifica.

Sosta selvaggia e mancanza di controlli

Oltre all’abbandono di rifiuti e plastica, le foto allegate mostrano una situazione di forte congestione nell’area retrostante la spiaggia, usata come parcheggio a cielo aperto con decine di veicoli in sosta a pochi passi dal mare.

Il comitato sollecita le autorità locali a programmare interventi costanti di spazzamento e svuotamento dei cestini, oltre a un maggiore presidio della zona per tutelare l’ambiente e la vivibilità della litoranea.

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