Patti Street Food apre gli eventi dell’estate 2024

Il programma degli eventi tra show cooking ed assaggi, dal 20 al 30 giugno al Patti Street Food

Tutto pronto per gli eventi sulla “rambla del gusto” di Patti. La seconda edizione del Patti Street Food- Sapori d’estate apre gli eventi estivi nel comune nebroideo dal 20 al 30 giugno. Il programma è stato presentato nella sala consiliare del Comune.

Il format, ideato da ‘Eventivamente’, torna dopo il successo dello scorso anno sul lungomare di via Capitano Zuccarello. E sarà proprio la bellissima location, che guarda le Isole Eolie, a ospitare 28 operatori dei quali sei locali (quattro casette dedicate ai dolci, nove di pesce, il resto di altre specialità salate), più le ricette preparare per i celiaci.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Patti, l’associazione ‘Terra e Sole’ e Confesercenti Messina.

“Siamo molto contenti, che la collaborazione tra il Comune, l’associazione ‘Terra e Sole’ e Confesercenti Messina abbia portato all’organizzazione di questa seconda edizione del ‘Patti Street food’ – ha affermato il sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore – un evento catalizzatore della nostra estate; un’esperienza felice lo scorso anno, che si è dimostrata utilissima per la crescita del territorio”.

L’assessore comunale al Turismo Daniele Greco, ha sottolineato la grande macchina organizzativa che si mette in moto per organizzare una manifestazione di questo tipo, “una sinergia che ha unito realtà locali insieme a ‘Eventivamente’. Sforzi e sacrifici che vale fare, se, poi, l’evento è così gradito come lo scorso anno”.

“Grazie all’amministrazione di Patti torniamo in un luogo splendido – ha sottolineato l’executive manager di ‘Eventivamente’, Carlo Spanò. Alla domanda qual è il segreto del successo della manifestazione, rispondiamo che i professionisti del food, chi cucina, sono persone generose, trovano soddisfazione dal compiacimento degli altri: di chi mangia. Il segreto è l’amore delle persone delle quali ci circondiamo e la passione che mettiamo nel nostro lavoro”.

Presenti alla conferenza stampa anche l’esperto allo sport del Comune di Patti, Ciccio Nardi e Nico Giuttari dell’associazione ‘Terra e Mare’.