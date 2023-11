Patti, ubriaco e armato di coltello vaga per il centro - Tempostretto

I poliziotti sono riusciti a bloccarlo prima che accadesse il peggio. "Cacciati" 2 ambulanti abusivi

PATTI – Ancora una volta sono scattati provvedimenti della Questura contro gli ambulanti abusivi a Patti. In particolare gli agenti di via Placida e del Commissariato locale hanno notificato il foglio di via per 3 anni per due commercianti di questa categoria, non in regola. Per tutto il periodo non potranno fare ritorno nel comune. I due, che vendevano profumi senza autorizzazione specifica né generica alla professione, avevano precedenti dello stesso genere e per reati contro il patrimonio. Sequestrate 25 confezioni di profumo.

I provvedimenti sono scattati nell’ambito dei controlli del fine settimana, che hanno riguardato complessivamente 108 persone e 45 veicoli. Il bilancio è di 5 sanzioni per oltre mila euro, 3 delle quali per violazioni del codice della strada, e 18 persone sorprese a violare le misure imposte.

In giro ubriaco e armato

Denunciato inoltre in giovane trovato con alcune dosi di hashish pronte per lo spaccio e un bilancino di precisione, mentre un altro soggetto è stato deferito per per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per manifesta ubriachezza in luogo pubblico. L’uomo, pesantemente ubriaco, vagava per il centro brandendo un grosso coltello e solo l’intervento dei poliziotti ha reso possibile, con non poche difficoltà, la consegna dell’arma ed evitato ben più gravi conseguenze.