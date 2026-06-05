Paura a Giardini Naxos, esplode bombola in un ristorante

Fiamme e fumo in un ristorante sul lungomare. A lavoro i Vigili del Fuoco

Giornata nera a Giardini Naxos dove, dopo l’incidente in autostrada e l’impatto mortale sulla Ss 114 che ha mandato in tilt il traffico, una bombola è esplosa in una palazzina sul lungomare Tysandros. L’esplosione ha causato un grosso rogo che ha avvolto di fiamme e fumo un ristorante al piano terra e la facciata della palazzina.

Tanta paura ma nessun ferito

Sul posto i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’abitato. Gli abitanti delle palazzine attigue si sono riversati sul lungomare. I primi accertamenti non indicano feriti.

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