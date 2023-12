Peppino Bonanno ritrovato dopo giorni di angoscia: era finito in Francia - Tempostretto

Il 66enne di Alì era in stato confusionale e disorientato

E’ stato ritrovato Peppino Bonanno, il 66enne di Alì del quale non si avevano più notizie da più di tre giorni. Lo ha reso noto l’Amministrazione comunale di Alì, che si è subito attivata con la autorità competenti dopo l’appello dei familiari. Bonanno era partito da Alì in bus alla volta di Bruxelles, dove vive il fratello. Ma giovedì mattina, al momento dell’arrivo del mezzo in Belgio, è scattato l’allarme: Peppino non era a bordo. “Siamo lieti di comunicare ufficialmente – hanno annunciato questa sera l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Natale Rao – che il nostro caro concittadino Giuseppe Bonanno, diretto in Belgio e disperso dal 14 dicembre 2023, è stato ritrovato oggi in Francia. Giuseppe, Peppino per tutti noi aliesi, girava in stato confusionale e disorientato in territorio francese. Fortunatamente è stato condotto in un ospedale francese (a Strasburgo) e gli sono state prestate le cure del caso. I parenti, dal Belgio, sono andati a prenderlo e portarlo a casa loro”.

L’amministrazione ha ringraziato “Dio e la nostra patrona Sant’Agata, alla quale Giuseppe è devoto, di averlo ritrovato sano e salvo”. “Caro Giuseppe – ha concluso il sindaco Rao – Alì ti aspetta a braccia aperte! Porgiamo i nostri saluti ed un caloroso abbraccio a tutti i parenti in Belgio che hanno passato ore di intensa apprensione!”.