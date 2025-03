Per Akademia Sant’Anna ultima contro Trentino prima dei playoff

Alle ore 20:30 al PalaRescifina la formazione di coach Bonafede chiude la seconda fase. Ferrara: "Facciamo ricredere chi ha smesso di farlo"

MESSINA – Teatro della clamorosa sconfitta subita da Akademia Sant’Anna di fronte a Padova nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso, il PalaRescifina riapre i battenti per l’ultima volta nella Pool Promozione 2024/25. Sabato 29 marzo alle 20:30, il palazzetto peloritano accoglierà infatti la sfida tra Messina e l’Itas Trentino, nell’atto conclusivo della seconda fase del campionato. Un match fondamentale per definire la griglia delle semifinali play-off.

In seguito allo scioccante 1-3 inflitto dalle euganee, le giallorosse sono state superate nella corsa al terzo posto dalla Futura Giovani Busto Arsizio a quota 57 punti, ma con una vittoria in più. Le SuperGirls affronteranno quindi la compagine tridentina – priva di due pedine importanti come Kosareva e Giuliani e con solo Ristori, Zojzi e Bassi come schiacciatrici disponibili – senza alternative: battere l’ex squadra di Chiara Mason e Rossella Olivotto (nativa di Trento) e sperare che le Cocche non conquistino l’intera posta in palio nell’incontro casalingo contro la già qualificata ma pur sempre temibile Macerata che non ha più nulla da chiedere alla pool promozione con San Giovanni in Marignano che mercoledì ha festeggiato la promozione conquistando i due titoli in palio in Serie A2.

Ferrara: “Guardiamo avanti”

Flavio Ferrara, vice allenatore della formazione peloritana ha dichiarato: “I risultati recenti non ci hanno dato ragione, ma dobbiamo continuare a crederci e far ricredere chi ha smesso di farlo. Inutile guardarci indietro; dobbiamo pensare a ciò che sarà, seguendo il nostro percorso e concentrandoci su ciò che conta. Le persone giuste resteranno al nostro fianco, sempre. Trento è quinto, noi quarti al momento. Vorremmo conquistare la terza posizione per giocarci tutto nelle gare che conteranno davvero: semifinali, intanto, e poi si vedrà. L’importante è essere consapevoli che dipenderà da noi, squadra fatta di persone, protagonisti di un altro anno di alto livello in Serie A2”.

Ha concluso: “Il punto, quello che conta, possiamo metterlo noi protagonisti, non gli altri. La sconfitta, la delusione, la discontinuità sono opportunità, valori. Siamo pronti a puntare su queste opportunità per capitalizzarle al meglio, per noi stessi e per chi sceglierà di credere ancora in noi. La gara con Trento sarà un istante di passaggio, di preparazione alla fase successiva, in cui gli elementi essenziali saranno testa, cuore, forza e coraggio. Siamo in salita. Affronteremo tappe di montagna con questi ingredienti, che possediamo in larga misura come frecce del nostro arco. È arrivato il momento di usarle”.

Messina e Trento a confronto

Per quanto riguarda i rendimenti individuali, tra le Top Spikers spicca Bintu Diop, che conserva la seconda posizione con 571 punti, staccando Emilia Weske, decima con 415, e Dayana Kosareva, ventesima con 353. Beatrice Molinaro occupa il quinto posto tra le Top Blockers con 82 muri effettuati. Alle sue spalle, Rossella Olivotto è undicesima con 67, Weske tredicesima con 65 e Giulia Marconato diciottesima con 56.

Diop eccelle anche dai nove metri, guidando le Top Acers con 47 punti diretti. Subito dietro, Kosareva condivide la seconda posizione con Erika Esposito (Nuvolì Altafratte Padova) a 37. Molinaro si piazza undicesima con 28 ace, stessa cifra di Chiara Costagli (Volleyball Casalmaggiore). Tra le Top Receivers, Giorgia Caforio è seconda con una media del 45,13% di ricezioni perfette, davanti a Kosareva, nona con 39,43%, e Silvia Fiori, decima con 38,83%.

A livello collettivo, Akademia Sant’Anna è la squadra con più punti siglati in stagione, 1.941, incalzata dall’Itas Trentino, seconda a 1.901. Le trentine primeggiano invece a muro con 325 block realizzati, mentre le messinesi si collocano quinte con 264. Nella graduatoria degli ace, Trento è seconda con 147, precedendo Messina, quinta con 132 battute efficaci.

