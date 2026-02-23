 Spatari: "Cuzzocrea è docente di UniMe e può presentare istanze secondo norma"

Redazione

lunedì 23 Febbraio 2026 - 19:40

La rettrice interviene per fare chiarezza dopo le dichiarazioni dell'ex rettore Navarra

MESSINA – La rettrice Giovanna Spatari è intervenuta con una nota per fare chiarezza sull’invito dell’ex rettore Pietro Navarra a congelare il passaggio in Biomorf del professore Salvatore Cuzzocrea (anche lui ex rettore) “in attesa che il quadro processuale non risulti definito”.

“Senza entrare nel merito della vicenda – sottolinea la rettrice di UniMe – si rappresenta che il prof. Salvatore Cuzzocrea è, a tutt’oggi, docente in servizio presso questo Ateneo e, come tale, può presentare istanze secondo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti. L’istanza di cui si discute (la richiesta di afferenza al Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, ndR), presentata a dicembre 2025, è attualmente oggetto di istruttoria. L’Amministrazione – conclude la rettrice Spatari – è tenuta a fornire un riscontro secondo le procedure e le competenze previste”.

